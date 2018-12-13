Рыбаков-браконьеров предупреждают загодя

Подробности Опубликовано: 13.12.2018 00:49 Автор: Кирилл Свояков

Правительство РФ постановлением №1321 от 03.11.2018 г. утвердило новые таксы для исчисления ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Увеличение такс в несколько раз означает означает в том числе и увеличение штрафов для рыбаков за незаконный вылов рыбы.

Штрафы устанавливаются по видам рыбы разные, но поштучно:

судак – 3305 руб.;

щука, жерех, сазан, карп, белый амур и толстолобики – 925 руб.;

линь, язь, лещ, густера и синец - 500 руб.;

плотва, елец, караси, голавль, подуст, окунь пресноводный – 250 руб.;

остальные пресноводные рыбы – 100 руб.

В Подмосковье в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС вылов водных обитателей ограничивается в срок с 22 марта по 1 июня, а на остальных рыбохозяйственных водоемах – с 1 апреля по 10 июня. Ловля в эти периоды разрешается только вне нерестовых участков, поплавочной или донной удочкой, при этом количество крючков, взятое с собой одним рыболовом, не должно превышать двух.

Ограничения прописаны в документе под названием "Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна".