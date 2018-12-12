Воздух в лесу под Дмитровом - самый чистый в регионе

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Опубликовано: 12.12.2018 00:07
Автор: Кирилл Свояков

В Дмитровском районе Подмосковья найдено второе в области местообитание редкого лишайника бриория Надворника (Bryoria nadvornikiana), который произрастает лишь в лесах с особенно чистым воздухом. 

Впервые в Московской области этот лишайник был обнаружен в 2007 году в национальном парке "Государственный комплекс "Завидово" (который располагается в Тверской и Московской области). 

Бриория Надворника поселилась на ветвях ели в старом смешанном лесу. Также она может расположиться в ветвях черной ольхи в заболоченных березняках.

Чиновники минэкологии считают, что данная находка является хорошим знаком и свидетельствует о благоприятной экологической ситуации в окрестностях. В Скандинавии бриория Надворника является индикатором ненарушенных лесов.

"Опознали" растение специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые проводят мониторинг редких видов по заказу минэкологии региона. Этот вид был определен в Красной книге Московской области как редкий (3-я категория редкости) в нынешнем году.

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