Дубненки получили орден "Материнская слава"

Подробности Опубликовано: 12.12.2018 00:11 Автор: ОД

Юлия Каплунова и Елена Кулагина из Дубны, каждая из которых растит шестерых детей, получили знак "Материнская слава" из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева 6 декабря.

Всего награду получили 22 женщины из Королева, Домодедова, Химок, Дубны, Пущина, Черноголовки и других муниципалитетов. Светлана Казанджиди из Ликино-Дулева воспитывает больше всего детей из награжденных в этом году женщин: сыновей и дочерей у нее одиннадцать.

За пять лет в Подмосковье число многодетных семей выросло в 2,5 раза и достигло 70 000.