Общероссийский день приема граждан

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Опубликовано: 04.12.2018 00:22
Автор: Специалист ОМВД по связям с общественностью И.Л. Михайлова

Уважаемые граждане! В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря - в День Конституции Российской Федерации - проводится Общероссийский день приема граждан.

Вы сможете задать интересующие вас вопросы лично начальнику ОМВД России по г. о. Дубна полковнику полиции Владимиру Валентиновичу Марзееву по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.28, кабинет № 1 с 12 до 20 часов.

Обращаем ваше внимание, что личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Такде сообщаем, что 20 декабря с 16:00 до 18:00 в актовом зале ОМВД России по г.о. Дубна будет осуществляться приём граждан руководством Главного Управления МВД России по Московской области.

Приём осуществляет начальник Управления организации тылового обеспечения – подполковник внутренней службы Виктор Анатольевич Пакин.

Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 32. Предварительная запись на приём по телефону: 8-496-214-07-06.

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