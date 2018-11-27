Видео на мусорную тему

Подробности Опубликовано: 27.11.2018 00:21 Автор: Наталья Борозна

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области рекомендует к просмотру видеоролики о том, как правительство региона решает мусорный коллапс. В частности, говорится о том, что рекультивацией полигонов в Подмосковье занимаются по тем же технологиям и те же фирмы, что превратили полигоны в Германии и Нидерландах в парки отдыха.

Чтобы быть "в теме", смотреть - обязательно.

О превращении полигонов в места отдыха. Деревья здесь растут только с неглубокой корневой системой, а специалисты должны время от времени мониторить, не порвалась ли пленка, защищающая мусорную гору от верхнего ландшафта.

Целый плейлист полуминутных клипов, повествующий о тонкостях раздельного сбора и переработки. Сразу 50 роликов.

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