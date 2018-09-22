Ученые предупредили о приближении климатической катастрофы из-за таяния вечной мерзлоты

Подробности Опубликовано: 22.09.2018 00:23 Автор: журнал "Фома"

В мире серьезно возросли риски климатической катастрофы из-за превышения допустимых объемов парниковых газов, к такому выводу пришла международная группа ученых из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Увеличение объема парниковых газов специалисты объясняют продолжающимся таянием вечной мерзлоты и связанными с этим выбросами углерода, сообщает сайт «Известий» со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале «Nature Geoscience».

Как поясняют специалисты, выбросы углерода уменьшили почти до нуля так называемый эмиссионный бюджет углекислого газа, то есть допустимое количество выбросов за определенный период, которое не грозит превысить уровень глобального потепления.

Отмечается, что согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, для предотвращения катастрофических изменений климата, рост глобальной средней температуры не должен превышать 1,5 градуса. Однако, как заявляют ученые, при сохранении текущего уровня эмиссии ее бюджет будет исчерпан примерно через 6 лет.

Проанализировав влияние выбросов углекислого газа и метана вследствие таяния вечной мерзлоты, исследователи пришли к выводу, что вцелом эмиссионный бюджет может значительно снизиться, а глобальная средняя температура при этом повысится на 1,5-2 градуса, тем самым превысив допустимые показатели.

Парижское соглашение допускает временное повышение установленных лимитов до 2,5 градусов и небольшое снижение бюджета. Однако ученые отмечают высокий риск допустимости повышения лимитов. По их мнению, все это приведет к необратимым последствиям.

«Известия» также напоминают, что 10 сентября 2018 года российские ученые зафиксировали критическое потепление в Арктике. Средняя годовая температура воздуха там превысила норму на 3,23 градуса по Цельсию. Такое потепление, по мнению специалистов, может привести к таянию ледников в Северном Ледовитом океане и затоплению ближайших регионов.

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