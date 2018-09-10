Обнаружен редкий языкан

Подробности Опубликовано: 10.09.2018 00:38 Автор: ОД

В Подмосковье экологами была замечена редкая для наших краев бабочка-"колибри" из группы бражников - обыкновенный языкан, или большехоботник звездчатый, был зафиксирован специалистами природоохранного фонда "Верховье" на территории городского округа Шатура.

Языкан, занесенный в Красную книгу Московской области, обычно проживает в Европе, на Северном Кавказе, в Северной Африке, средней полосе Азии, Северной Индии, Дальнем Востоке. Бывает, что в жаркую погоду этот бражник залетает далеко на север: до Сыктывкара, Якутска и Алеутских островов. Зимой бабочка долетает даже до южных индийских штатов.

Данную бабочку прозвали "колибри" из-за настолько быстрых движений крыльев, что это напоминает вращение лопастей вертолета. Такая особенность позволяет ему спокойно зависать в одном положении над цветком, чтобы выпить нектар. За минуту может опылить до 30 цветков. При этом большехоботник звездчатый предпочитает вкус флоксов и цинн, пренебрегая розами. Летает он также очень быстро, до 50 км/ч, несмотря на довольно мощное для бабочки тельце с размахом крыльев до 5 см. Скорость полета, должно быть, и объясняет широту его ареала обитания.

Несмотря на такую дальность перелетов, в Московской области языкан был замечен в прошлый раз более 40 лет назад. А впервые его наблюдали ученые в Подмосковье во второй половине 19 века.

"При этом языкан, в отличие от других бражников, летает среди бела дня, активно питается на цветах, давая полюбоваться собой, и уже этим неизменно привлекает к себе внимание и вызывает интерес, - отмечается в пресс-релизе минэкологии МО.- Передние крылья его серые, с темными поперечными линиями, задние — ярко оранжевые. На конце брюшка по бокам кисточки, отдаленно напоминающие птичий хвост, что также усиливает сходство с колибри".

Возможно, региональное минэкологии запланирует создать специально для этой бабочки особо охраняемую природную территорию на юге и востоке Подмосковья.