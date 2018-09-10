Обнаружен редкий языкан

Подробности
Опубликовано: 10.09.2018 00:38
Автор: ОД

В Подмосковье экологами была замечена редкая для наших краев бабочка-"колибри" из группы бражников - обыкновенный языкан, или большехоботник звездчатый, был зафиксирован специалистами природоохранного фонда "Верховье" на территории городского округа Шатура.

Языкан, занесенный в Красную книгу Московской области, обычно проживает в Европе, на Северном Кавказе, в Северной Африке, средней полосе Азии, Северной Индии, Дальнем Востоке. Бывает, что в жаркую погоду этот бражник залетает далеко на север: до Сыктывкара, Якутска и Алеутских островов. Зимой бабочка долетает даже до южных индийских штатов.

Данную бабочку прозвали "колибри" из-за настолько быстрых движений крыльев, что это напоминает вращение лопастей вертолета. Такая особенность позволяет ему спокойно зависать в одном положении над цветком, чтобы выпить нектар. За минуту может опылить до 30 цветков. При этом большехоботник звездчатый предпочитает вкус флоксов и цинн, пренебрегая розами. Летает он также очень быстро, до 50 км/ч, несмотря на довольно мощное для бабочки тельце с размахом крыльев до 5 см. Скорость полета, должно быть, и объясняет широту его ареала обитания.

Несмотря на такую дальность перелетов, в Московской области языкан был замечен в прошлый раз более 40 лет назад. А впервые его наблюдали ученые в Подмосковье во второй половине 19 века.

"При этом языкан, в отличие от других бражников, летает среди бела дня, активно питается на цветах, давая полюбоваться собой, и уже этим неизменно привлекает к себе внимание и вызывает интерес, - отмечается в пресс-релизе минэкологии МО.- Передние крылья его серые, с темными поперечными линиями, задние — ярко оранжевые. На конце брюшка по бокам кисточки, отдаленно напоминающие птичий хвост, что также усиливает сходство с колибри".

Возможно, региональное минэкологии запланирует создать специально для этой бабочки особо охраняемую природную территорию на юге и востоке Подмосковья.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

В Дубне убраны свалки и заключены "…

Межведомственный Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора объявил о ликвидации в ...

Обнаружен редкий языкан

В Подмосковье экологами была замечена редкая для наших краев бабочка-"колибри" из группы бражников -...

Развитие европейских ускорителей обсудил…

Будущее человечества связано с ускорителями частиц, считают в США и Европе. Будущее и настоящее евро...

Новый порядок выдачи знака "Инвалид…

4 сентября 2018 года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Ф...

О включении электросирен

Отдел по гражданской обороне и защите населения администрации городского округа Дубна извещает, что ...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Денис Буцаев: "Для Подмосковья развитие ОЭЗ …

6 сентября глава инвестиционного блока Подмосковья Денис Б...

Cистемы бесперебойного питания из Дубны прошли исп…

Собственную разработку в сфере российской электроэнергетик...

Перспективы развития предпринимательства в регионе…

27 августа в «Крокус Сити Холле» в Красногорске состоялся ...

Встреча бизнеса с главой города

20 августа в Торгово-промышленной палате Дубны состоялась уж...

Производство линейных ускорителей в ОЭЗ "Дубн…

Представители Varian Medical Systems (США) и резидента ОЭЗ...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться