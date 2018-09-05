Школа юного инженера из Дубны получила премию «Наше Подмосковье»

Подробности Опубликовано: 05.09.2018 17:53 Автор: Super User

Победителей премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» чествовали 4 сентября в Национальном конном парке «Русь». Проекты Дубны выиграли 27 вторых премий во всех номинациях.

Учрежденная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым народная премия не просто приятна для награжденных. Она стала стимулом полезных для общества дел, которые под силу каждому.

«Премия «Наше Подмосковье» по-настоящему объединила очень неравнодушных, заботливых, внимательных людей. Я, прежде всего, хочу поблагодарить всех за добрые дела и активное участие в жизни Подмосковья, нашей страны, – сказал об этом со сцены в Национальном парке «Русь» Андрей Воробьев. – Премия стала традиционной, мы проводим ее в 6-й раз и, конечно, каждый год открываем новые проекты, новых людей и новых героев».

Всех победителей – 2018 человек – пригласили в конный парк «Русь» на целый день. Этот парк самый большой в России. Его территория раскинулась почти на 250 гектарах земель Ленинского района в пятнадцати километрах от Москвы.

Не все победители прибыли на церемонию награждения. Но некоторые проекты представляли и сам победитель, и члены его инициативной группы. Так что тысячи полторы народу из всех уголков Московской области в парке точно набралось.

Ленинский район находится на юге от Москвы, сразу за МКАД, рядом с аэропортом Домодедово. Его административный центр – город Видное. Дорога от МКАД к деревне Орлово, где находится парк «Русь», проходит мимо совхоза имени Ленина, прославленного клубникой и Павлом Грудининым.

Поселок совхоза имени Ленина из окна автобуса производит впечатление современного сказочного города. Он полностью окружен кружевным металлическим решетчатым забором. Въезжают в поселок через большие каменные ворота затейливой архитектуры. Территория за забором выглядит маняще. В общем, этот поселок нельзя не заметить. Чего не скажешь о Национальном парке «Русь». Никаких указателей по пути к нему ни на МКАД, ни по дороге к нему от МКАД нет. Единственный такой указатель обнаруживается в непосредственной близости от парка. Без карты или навигатора по пути к парку легко заплутать.

Из Дубны путь к Национальному парку «Русь» утром занял четыре часа через пробки на МКАД. Вечером – почти на час дольше. Что несколько омрачило торжество.

Приходило ли в голову организаторам церемонии вручения премии «Наше Подмосковье», что многим победителям будет утомительно добираться до места вручения, неизвестно. Возможно, у них были свои соображения на этот счет.

И вот автобусы с победителями из всех районов Подмосковья – от Дубны, Клина, Шаховской и Талдома до Серпухова, коломны и Ступино – въехали в ворота конного парка «Русь». Прямо у входа в этот богатый парк недешевых развлечений их встретили пахучие синие пластмассовые туалетные кабинки на парковке. На вопрос прибывших, есть ли в парке нормальные туалеты, был ответ «нет». И это было вторым огорчением церемонии. Ведь что главное для путешественника издалека? Еда, вода и туалет.

Впрочем, самые догадливые путешественники сразу же обнаружили один на весь парк приличный туалет в единственном ресторане парка. К вечеру в этом туалете дверцы кабинок запирались с трудом – они не были рассчитаны на кратковременную нагрузку силой в полторы тысячи человек. А полутора тысячам человек некуда было деваться.

Парк «Русь» действительно большой. И действительно конный. Он частный. Вырос из конноспортивного комплекса, где учат верховой езде. Поэтому в парке много больших открытых пространств для езды верхом и мало деревьев.

Прибывшим к полудню в парк победителям премии «Наше Подмосковье» пришлось гулять до четырех часов пополудни по обширным пространствам парка под жарким солнцем. На небе в этот день не было ни тучки. Правда, при регистрации всем победителям премии «Наше Подмосковье» вручили в подарок зонтики с логотипом премии. И эти зонтики стали хорошей защитой от солнечных лучей.

Победителей и гостей праздника жо начала церемонии развлекали выставкой проектов добрых дел. На большой площади в торговых рядах расположились экспозиции приютов для животных, волонтерских проектов помощи детям, объединения активных граждан пожилого возраста, детских кружков технического творчества и рукоделия.

На площадке рядом бросали мяч в баскетбольную корзину паралимпийцы на колясках.

На травяных газонах по соседству варили варенье мамы и раскинули шатер на бивуаке реконструкторы в средневековых нарядах эпохи рыцарей-крестоносцев. Хотелось спросить, отчего в парке «Русь» не нашлось места реконструкторам древнерусского быта. Но не нашлось, кого спросить.

Больше всего народу толпилось у одного-единственного киоска, где продавали блины, и у маленького кафе-стекляшки, где торговали буребродами и напитками. У очередей за едой конкурентов не было. Но не всем повезло купить там хоть что-нибудь. Еда быстро закончилась. «И деньги есть, а потратить не на что», – с досадой говорили после прогулки по парку путешественники.

Некоторые из путников забрели в маленькую березовую рощицу и увидели там пустой шатер, а в нем банкетные столы под белой скатертью. Рассчитывая хотя бы на стакан чая, они ступили на порог шатра. «Вы что-то хотели?», – услышали они строгий голос. «Хотели бы поесть, думали здесь кафе», – признались они. «Гостей кормят там», – махнула рукой в неопределенную даль владелица строгого голоса и перестала замечать смущенных путешественников.

Некоторым из путников удалось разыскать в неопределенной дали еще один шатер, полный народу. Там народу бесплатно раздавали пирожки и воду. Пирожков на всех не хватало. Поэтому вместо пирожков путники увидели пустые противни с надписями «Пирожки с мясом», «Пирожки с картошкой», «Пирожки с вишнями». Вдоль противней жадно толпились и те, кому пирожков не хватило и те, кто уже успел их вкусить. «Когда вынесут еще пирожки?», – требовательно кричала дама, прожевывая схваченную выпечку и упирясь надкушенным пирожком с мясом в рукав своей соседки. Из открытой сумки дамы вылезала горка пирожков. «У вас же полная сумка пирожков!», – заметили даме из очереди. «У меня еще пять подружек!», – не растерялась дама и схватила обеими руками четыре пирожка из вынесенного народу противня с едой. К противню протянулись еще пять рук, и он моментально опустел.

«Дайте воды, нам надо в автобус, – потребовала у буфетчицы, вынесшей воду в плстиковых буталочках, другая дама. – Я возьму всю упаковку». «Тогда выньте то, что вы уже положили в сумку!», – предложила в ответ буфетчица.

Церемония вручения премий победителям проходила прямо на воздухе. Перед сценой собрали партер из деревянных садовых скамеек и амфитеатр из спортивной трибуны. В четыре часа, когда все зрители собрались в партере и на трибуне, солнце светило по-прежнему ярко и жарко. Зрители буквально таяли под его лучами. В ожидании прибытия губернатора Подмосковья организаторы церемонии разогревали публику концертом художественной самодеятельности.

Вертолет с губернатором приземлился у публики на глазах и вызвал у всех теплые чувства: наконец-то начнется то, ради чего все сюда приехали. Никто из победителей не знал, какой именно премии он удостоен.

Во время церемонии вручили всего четыре премии: первые. Их в каждой из четырех номинаций – «Инициатива», «Команда», «Объединение», «Сообщество» – было по одной.

В номинации «Инициатива» первую премию с чеком в 200 тысяч рублей вручили Наталье Семененко из Раменского района за проект «Увидеть икону». Авторы проекта выпуклые вырезали из дерева иконы для слепых и слепоглухих. Такстильные иконы передали нескольким храмах Подмосковья, где есть слепые и слепоглухонемые прихожане.

Первую премию суммой 300 тысяч рублей в номинации «Команда» получил проект Натальи Мозеровой из Реутова – книга о детях с алопецией «Алла и Петя». По словам автора проекта, книга помогла многим детям принять свой недуг и перестать его стесняться.

В номинации «Объединение» первую премию с чеком на 400 тысяч рублей вручили Василию Мальшакову из Балашихи за мобильное приложение «Стодневный воркаут» для телефонов с оперционной системой Android.

Самой большой первой премией суммой 500 тысяч рублей в номинации «Сообщество» наградили клуб «Супер Мамочки Одинцово» Оксаны Артюхиной. В клубе знакомятся и проводят досуг молодые мамы в ожидании рождения ребенка.

Специальные премии для волонтеров размером от 150 до 400 тысяч рублей – в зависимости от категории – получили: приют для кошек-доноров «Кошкин дом» Ирины Мухамеджановой из Долгопрудного, кризисный центр для женщин с детьми «Колосок» Светланы Кузнецовой из Ленинского района, проект «Экологичное Подмосковье» Анны Шопен из Красногорска и «Волонтеры Победы» Московской области Александра Печенегина из Богородского городского округа (г. Электроугли).

Все проекты дубненских победителей удостоены второй премии «Наше Подмосковье». Вот имена авторов:

Номинация «Инициатива» (вторая премия 55 000 рублей)

Авакумова Ирина Леонидовна, «Приют «Лучик» – помощь бездомным кошкам г. Дубна»

Акопян Анна Хачатуровна, Гончарная мастерская «Купавка»

Аствацатурова Каринэ Раффиевна, «Развитие творческой мастерской «Улыбка» в сфере театрального жанра»

Беляев Дмитрий Александрович, «ТРЕЗВАЯ ДУБНА»

Бобылева София Вадимовна, «Моё Подмосковье. Взгляд в будущее»

Дудник Анатолий Антонович Хор «Фронтовые песни»

Зверева Мария Александровна, «Добрая Дубна»

Коваль Оксана Александровна, «В городском саду музыка играет...»

Крайнева Светлана Михайловна, «Все краски жизни»

Моталов Юрий Геннадьевич, «Молодежная спортивно-патриотическая игра «Дружина»

Новикова Нина Васильевна, «Здоровый образ жизни»

Носкина Юлия Валентиновна, «Нельзя вылечить,но можно помочь. Конная реабилитация»

Поляков Николай Александрович, «Дети – наше будущее»

Прислонов Николай Николаевич, Выпуск книг «Дубна: календарь памятных дат»

Смольникова Светлана Анатольевна, «Неограниченные возможности»

Теряева Наталия Юрьевна, проект «Школа юного инженера «Вектор NICA»

Трофимов Анатолий Тимофеевич, «Молодёжный добровольческий Центр «Добрая воля»

Хлопцов Андрей Александрович, «Скульптурная композиция «Сказительница»

Цыганов Олег Олегович, «Лагерь молодежного актива «АКТИВация»

Чеботарева Елена Геннадьевна, «Лаборатория света «НИКА»

Номинация «Команда» (вторая премия 155 000 рублей)

Гавриленко Михаил Григорьевич, «Флаинг диск клуб «Позитрон»

Иванова Татьяна Викторовна, «Приют для бездомных животных «Верный друг»

Крупская Евгения Михайловна, «Открытый межрегиональный Парафестиваль искусств «Добрый мир»

Мухтасаров Фарит Шамилович, «Московский областной татарский национально-культурный праздник «Сабантуй» – праздник Дружбы народов»

Савватеева Ольга Александровна, «Мониторинг несанкционированных свалок на территории г. Дубна»

Сапожников Егор Александрович, «Восполнение рыбной популяции городского озера»

Номинация «Объединение» (вторая премия 200 000 рублей)

Смирнова Евгения Вячеславовна, «Спорт для каждого из нас!»

Еще не зная решения жюри, мы выдвинули свое предположение о возможных победителях премии этого года. Предположение оправдалось по части приютов для животных и Центра национальных культур (в этом году это премия Фарита Шамиловича Мухтасарова).

В нынешнем году соискателями премии добрых дел «Наше Подмосковье» стали 20,5 тысяч проектов, в которых участвует более 75 тысяч человек.

Призовой фонд Премии составляет 180 миллионов рублей.

Поздравляем всех победителей с успехом!

И желаем организаторам будущей церемонии вручения премии «Наше Подмосковье» при выборе места вручения и при составлении программы церемонии представить себя на месте путешественников из самого дальнего к этому месту населенного пункта Подмосковья. Тогда все будет без сучка-без задоринки. Мы в этом уверены.