Прием граждан в ОМВД

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Опубликовано: 06.09.2018 00:46
Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! 20 сентября с 16:00 до 18:00 в актовом зале ОМВД России по г. о. Дубна будет осуществляться приём граждан руководством Главного управления МВД России по Московской области.

Приём осуществляет начальник управления организации тылового обеспечения – подполковник внутренней службы Виктор Анатольевич Пакин.

Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 32. Предварительная запись на приём по телефону 8-496-214-07-06.

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