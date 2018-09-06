Прием граждан в ОМВД
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- Опубликовано: 06.09.2018 00:46
- Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова
Уважаемые жители и гости города! 20 сентября с 16:00 до 18:00 в актовом зале ОМВД России по г. о. Дубна будет осуществляться приём граждан руководством Главного управления МВД России по Московской области.
Приём осуществляет начальник управления организации тылового обеспечения – подполковник внутренней службы Виктор Анатольевич Пакин.
Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 32. Предварительная запись на приём по телефону 8-496-214-07-06.