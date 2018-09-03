«Волге» исполнилось 65

Подробности Опубликовано: 03.09.2018 05:46 Автор: Кирилл Свояков

Символ великой русской реки к своему юбилею обрел новую жизнь. «Канал имени Москвы» реконструировал скульптурную композицию «Волга». Она была возведена к 1953 году на территории Рыбинского гидроузла, где изначально планировалось установить «Рабочего и колхозницу» Веры Мухиной.

Исполинский монумент Рыбинского гидроузла украшает парадные врата реки Волги. Его авторами являются Сергей Шапошников, Вера Малашкина и Николай Донских.

Скульптурная композиция располагается на дамбе и представляет собой фигуру женщины в простом платье. Одна рука ее направлена в сторону Рыбинского водохранилища, приветствуя проходящие мимо теплоходы, а другая держит свиток чертежей с планом ГОЭЛРО. Внизу парит буревестник. По периметру постамента проходит скульптурный пояс из круглых литых барельефов. Высота железобетонного монумента составляет 17,4 м.

В ходе строительства Рыбинского гидроузла здесь планировалось установить скульптурную композицию Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Она должна была увековечить труд строителей Рыбинской гидроэлектростанции. В итоге монумент обрел свое место на ВДНХ. А возведенная к 1953 году «Волга» воплотила образ великой реки, которая благодаря «Каналу имени Москвы» с 1937 года питает водой столицу и обеспечивает судоходство по всей Центральной России.

Недавно была проведена реконструкция монумента «Волга». Она выполнялась в рамках комплексных работ по реконструкции причально-направляющих сооружений и дамб Рыбинского шлюза.

Было восстановлено покрытие плит оголовка дамбы, на которой стоит скульптура, отремонтированы фундамент постамента и балюстрада, «вылечены» трещины в бетоне, отреставрированы барельефы. Фигуру монумента промыли, заштукатурили, покрасили и обработали специальным защитным составом. Благоустроена территория вокруг скульптурной композиции: на песчаную подушку уложен дорнит, сверху отсыпано щебеночное покрытие, высажены кусты шиповника. В темное время суток «Волга» подсвечивается специальными светильниками.

«Гидротехнические сооружения «Канала имени Москвы», будучи образцом отечественной инженерной мысли, являются также украшением Центральной России, парадным символом внутренних водных путей Московского бассейна. Мы стабильно поддерживаем эти объекты в нормальном, безаварийном состоянии и планируем продолжить проекты реконструкции для сохранения уникального архитектурного облика», – говорит руководитель ФГБУ «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин.

ФГБУ «Канал имени Москвы» является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.

Рыбинский гидроузел ФГБУ «Канал имени Москвы» был построен к 1941 году. Расположен в северной части города Рыбинска Ярославской области на реке Волга. Площадь Рыбинского водохранилища превышает 4,5 тыс. кв. км, длина – 112 км, глубина – 26 м, объем – 25,4 млрд куб. м, что обеспечивает многолетнее регулирование стока Волги, предотвращает наводнения, обеспечивает судоходство и водоснабжение региона. В состав Рыбинского гидроузла входят плотины, дамбы, ГЭС и самый крупный судоходный шлюз Верхней Волги.