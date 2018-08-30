Реформа для многодетности

Подробности Опубликовано: 30.08.2018 14:14 Автор: Наталия Теряева

Владимир Путин поправил пенсионную реформу так, что она огорчила рожденных в СССР, но стала стимулировать рождаемость в России. Ранний выход на пенсию обещан только многодетным матерям. Чем больше детей – тем раньше пенсия.

Многие удивляются, отчего в Пенсионном фонде хранится материнский капитал. А в Дубне недавно многие удивились уровню жизни многодетных семей Дубны.

В администрации города на собрании многодетных – их в Дубне зарегистрировано 507 семей – распределяли бесплатные земельные участки. И на обширной парковке возле администрации автомобилям многодетных не хватало места, хотя время было не рабочее. Скопление недешевых автомобилей бросилось в глаза горожанам, так как в рабочее время разместить автомобиль у муниципалитета – не проблема.

Как сказали в администрации Дубны, есть у нас многодетные семьи с разным уровнем благосостояния. Но автомобили многодетных на парковке были явным свидетельством благополучия большинства из них. И это здорово. Ведь еще недавно по России ходило оскорбительное мнение, что много детей рожают только, мягко говоря, легкомысленные женщины.

Значит, материнский капитал работает. Люди рожают детей в надежде получить выплаты для достойной жизни семьи. Как показывает ситуация в Дубне, рожают детей чаще семьи условного среднего класса по меркам провинции.

Это подтверждает и живущий в Москве политолог Павел Данилин. «В целом, в комплексе всех имеющихся мер и льгот для многодетных семей – свыше 5 детей – сейчас вполне можно жить не нищенской жизнью (как это было в 90-е и начале нулевых), а жизнью миддл лоукласс, а в Москве – так и жизнью аппер лоукласс. А если занимаешься опекой или усыновлением, то даже до лоу миддлкласса можно дотянуть, но не в Москве, а в провинции», – написал П.Данилин на своей страничке в Фейсбуке.

Поскольку средний класс Дубны живет московскими мерками, то, видимо, наличие хороших автомобилей у большинства многодетных подмосковного наукограда вписывается в представленную Павлом Данилиным логику. В последние годы довольно много молодых москвичей переехали жить в Дубну.

Понятие среднего класса пришло к нам из США. В США упомянутые Данилиным миддл-аппер-лоукласс обозначают социальные страты, отличающиеся уровнем доходов и социальных возможностей.

Высший средний класс (upper middle class): «белые воротнички» – специалисты с дипломом о высшем образовании, научной степенью либо профессиональным званием, – занимающие хорошо оплачиваемые должности и нечувствительные к экономическим спадам. Врачи, профессора, юристы, руководящий состав предприятий. Домохозяйство этих людей зарабатывает сумму, превышающую 100 000 долларов в год.

Cредний средний класс (middle middle class): «белые воротнички», имеющие престижные должности с меньшей автономностью, чем у высшего среднего класса, и нуждающиеся в двух источниках дохода, чтобы свести концы с концами. Подражая жизни аппер мидлкласс, живут от платежа к платежу. Выпускники колледжей со степенью бакалавра: школьные учителя, работники торговли, менеджеры низшего и среднего звена. Годовой доход домохозяйства: 30 000 –75 000 долларов.

Низший средний класс (low middle class): «синие воротнички» (высококвалифицированные рабочие), «серые воротнички» (сфера обслуживания – от продавцов до официантов и работников кинотеатров), «розовые воротнички» (низший офисный персонал) – женские офисные позиции. Социальная защищенность работников этой группы низка. Домохозяйства зарабатывают от 16 000 до 30 000 долларов в год.

Средний низший класс (middle low class): среднеквалифицированный рабочий, водитель такси.

В России к среднему классу относят граждан с «максимальной экономической активностью». Это покупатели товаров повышенного качества из ценового сегмента чуть выше среднего. В Москве зарплата представителя среднего класса начинается от 121 000 рублей. В провинции – от 60 тысяч.

Как Павел Данилин делит российский средний класс на низший и высший, я не знаю. Политологи – люди не бедные, у них свои мерки.

Но вот что говорит о российских многодетных семьях статистика. В 2016 году в домашнем хозяйстве с тремя и более детьми возрастом до 16 лет приходилось ресурсов в среднем 13 300 рублей на человека в месяц. То есть на семью, состоящую из двух родителей и троих детей (пять человек в сумме), приходится доход в размере 66 500 рублей в месяц – зарплата папы или мамы, или обоих родителей вместе.

У семьи с двумя детьми до 16 лет средний доход на человека в месяц – 19 513 рублей в месяц. На семью из двух детей и двух родителей соответственно приходится 78 052 рубля.

В семье с одним ребенком средний доход на человека в месяц 22 112 рублей. Если в этой семье двое родителей, то месячный семейный доход в среднем составлял 66 336 рублей – как у многодетной семьи.

У семьи, не имеющей детей в возрасте до 16 лет средний доход на человека в месяц в 2016 году равнялся 28 175 рублей, что дает на семью из двух человек 56 359 рублей в месяц.

Выходит, суммарная зарплата двух бездетных взрослых (или одного из них) меньше, чем доходы двух многодетных взрослых.

Интересны в этой связи средние цифры расходов в многодетных и бездетных семьях.

В семьях с тремя и более детьми до 16 лет в 2016 году ежемесячные потребительские расходы составляли 8698 рублей на человека. В семьях с двумя детьми – 12 061 руб., с одним ребенком – 14 991 руб., без детей до 16 лет – 18 915 руб.

Так что в среднем, благодаря государственной поддержке, многодетные семьи действительно живут в России лучше бездетных.

Подчеркну – в среднем. Потому что, как сказали в администрации Дубны, семьи есть разные.

Но в среднем многодетным в России теперь быть выгодно.

И теперь очевидно, что целью спешно проводимой пенсионной реформы стала поддержка опять же многодетных. Многодетным мамам пенсионный возраст практически не повысили.

Поспешность реформы, по-видимому, связана, опять же, со статистикой. Опять же, в Дубне снижается количество первоклассников. И это – тенденция, как было объявлено на городской педагогической конференции 29 августа.

Значит, несмотря на увеличение средней рождаемости уменьшается количество мам. Потому что эти мамы – из малочисленного поколения, рожденного в 90-е годы, которые президент по убыли населения, включая нерожденных детей, сравнил с Великой Отечественной войной.

Этот очевидный факт подтверждает и Росстат.

«По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июля 2018 г. составила 146,8 млн.человек. С начала года число жителей России сократилось на 88,7 тыс.человек, или на 0,1% (за аналогичный период предыдущего года также наблюдалось уменьшение численности населения на 17,0 тыс.человек, или на 0,01%). Миграционный прирост на 46,0% компенсировал естественную убыль населения». Это цитата из свежей справки «Демография на 1 июля 2018 года».

Огромная Россия продолжает вымирать. Нужно срочное пополнение страны новыми, рожденными в России ее гражданами. Это объективно и серьезно. И в этом вопросе позиция президента Путина по поводу пенсионной реформы понятна и справедлива.

Несправедлива другая часть позиции президента о пенсиях. Бремя расходов на поддержку многодетных семей России должно быть возложено на всех без исключения ее граждан. Это бремя не должны в очередной раз нести только представители «лоу миддл», которых в стране большинство. Фактически речь идет о спасении страны, и каждый – КАЖДЫЙ – должен затянуть свой пояс в соответствии с его длиной. Те, у кого пояс длиннее, должны затянуть его сильнее остальных. Вот это будет справедливо.

Минин и Пожарский с согласия общества в 1612 году не постеснялись востребовать у всех своих сограждан часть имущества на сбор ополчения. Не все хотели, но все дали. У несогласных дать часть имущества отбирали все имущество. Речь шла о жизни и смерти страны и народа.

Зачем нам День народного единства, если этого единства на самом деле нет?

Мне очень понравились патриоты, еще 14 июня отрапортовавшие в соцсетях, что им государственные пенсии не нужны, потому что они сами все заработают, родят детей, а дети в старости о них позаботатся.

Я предлагаю для начала поддержать этих замечательных людей, пожелать здоровья и долголетия им и их детям и считать их выступления в соцсетях (скриншоты найдутся) официальным публичным отказом от государственной пенсии. Эти люди, кажется, действительно хорошо зарабатывают. Значит, пенсия у них была бы выше средней. Так пусть вместо них эту пенсию получают те, кто не так успешен и независим, но не менее значим для России. Думаю, пару миллиардов в год на достойном поступке этих патриотов наскребем. А там и другие подтянутся.