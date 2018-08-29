Месячник против наркотиков

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Опубликовано: 29.08.2018 00:07
Автор: Администрация г. о. Дубна

С 1 по 30 сентября 2018 года на территории города Дубны планируется проведение общегородского антинаркотического месячника с участием всех субъектов профилактики наркомании.

1 августа глава городского округа Дубна М.Н. Данилов утвердил межведомственный план антинаркотического месячника, куда включены:

  • дневные и вечерние рейды,
  • посещение неблагополучных семей,
  • выявление несовершеннолетних правонарушителей,
  • анонимное анкетирование молодежи,
  • проведение диспутов, бесед и лекций на правовые темы.

К участию в месячнике привлечены молодежные и волонтерские организации, занимающиеся профилактикой наркомании и пропагандой здорового образа жизни.

Цель проведения месячника - консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных организаций и жителей города для противодействия наркомании и связанных с ней правонарушений, организация открытого сотрудничества с населением представителей государственной власти и правоохранительных органов через привлечение внимания к проблемам наркомании, реализацию мер по снижению спроса на психоактивные вещества, оказание помощи наркозависимым гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Задача месячника — организация координирования деятельности администрации городского округа Дубна, правоохранительных органов и других заинтересованных организаций для проведения мероприятий, направленных на снижение спроса на наркотики, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи.

В ходе месячника планируется организация мероприятий направленных на:

  • профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
  • пресечение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом, потреблением наркотических средств, вовлечением несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции и наркотических средств;
  • антинаркотическое воспитание и обучение молодежи, а также формирование здорового образа жизни у жителей города.

Мероприятие утверждено протоколом заседания антинаркотической комиссии в Московской области №40 от 29.06.2018 года.

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