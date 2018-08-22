Многодетные Дубны готовятся к бесплатному получению земли

Подробности Опубликовано: 22.08.2018 15:30 Автор: Наталия Теряева

На собрании многодетных семей в Дубне, посвященном распределению бесплатных земельных участков, 21 августа министр имущественных отношений Подмосковья А.В.Аверкиев ответил на волнующие людей вопросы.

Автостоянка у зала администрации Дубны, где проходило собрание, была занята автомобилями собравшихся на 150 процентов. Из-за рекордного скопления машин проезд там был затруднен. Было очевидно, что большая часть собравшихся здесь многодетных семей может себе позволить автомобиль. И это хорошо.

Зал тоже оказался переполнен. Проходы были заняты стоявшими родителями с детьми.

Речь шла о распределении 383 земельных участков в Юркино. Каждый участок имеет площадь от 10 до 15 соток и предназначен для возведения на нем жилого дома.

Распределение участков пройдет путем жеребьевки. Очередность жеребьевки установлена списком ее участников. Жеребьевка состоится в субботу 25 августа и продлится весь день с 8:00 до 21:00.

Больше всего многодетные семьи, которые примут участие в жеребьевке, волновал вопрос о будущей инфраструктуре поселка.

Общая площадь выделенных поселку многодетных в Юркино земель составила 71 гектар. Свои земли специально под этот поселок передало муниципалитету Дубны правительство Московской области. При этом 15,6 гектара из переданной земли отведены под инфраструктуру поселка: дорогу регионального значения, внутриквартальные дороги, газопровод, две линии подачи электричества, водопровод, канализацию, связь и их охранные зоны. В микрорайоне также запланированы детский сад на 125 мест, торговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, спортивная и детская площадки.

Когда и за чей счет будут проложены водопровод, электричество и газопровод, настойчиво спрашивали будущие владельцы земельных участков.

Глава Дубны Максим Данилов и министр имущественных отношений Андрей Аверкиев терпеливо разъясняли залу, что инфраструктуру проложит муниципалитет Дубны при совместном финансировании города и правительства Подмосковья. Процесс будет двигаться поэтапно, но должен уложиться в три года.

Специально к этому собранию руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Дубны Александр Ксенофонтов и заместитель министра имущественных отношений Александр Шишкин совместными усилиями успели за один день поставить на учет все 383 кадастрированных земельных участков в Юркино.

Собрание прошло в деловой, благожелательной атмосфере. Обе стороны друг другом оказались довольны.

Всего в Дубне числятся на учете 507 многодетных семей. 73 из них уже владеют бесплатными земельными участками. После распределения еще 383 участков в Юркино доля многодетных семей Дубны, обеспеченных земельными участками, составит 90%.