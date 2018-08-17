Жеребьевка участков для многодетных в Дубне пройдет 25 августа

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Опубликовано: 17.08.2018 05:15
Автор: ОД

25 августа с 8:00 до 21:00 в актовом зале Администрации Дубны пройдет жеребьевка земельных участков для многодетных семей. Накануне, 21 августа, в 19:00 в том же зале пройдет организационное собрание для многодетных семей, состоящих на учете в Дубне в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков.

Напомним, новый поселок планируют создать в районе улицы Юркино – этот участок был выделен губернатором Московской области. На площади в 70,8 гектаров подготовлены участки на 383 семьи. Размер участков от 10 до 15 соток.

Порядок распределения земельных участков между многодетными семьями, поставленными на учет в целях предоставления на территории городского округа Дубна Московской области, разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области". Специально для этого мероприятия была создана комиссия по распределению земельных участков и утвержден порядок проведения процедуры распределения земельных участков многодетным семьям.  

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