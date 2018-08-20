Обитатели "Журавлиной родины" готовятся к отлету

Подробности Опубликовано: 20.08.2018 00:04 Автор: ОД

Конец августа - начало сентября - традиционное время лететь в теплые края для серых журавлей, занесенных в Красную книгу Московской области. Перед отлетом журавли начинают сбиваться в стаю, что и наьлюдают в настоящее время биологи заказника "Журавлиная родина" Талдомского городского округа.

В середине августа больше ста особей с выводком улетели в пойму реки Дубны и на озеро Заболотское. Всего спустя 10-20 дней они полетят собственным маршрутом следования на зимовку в Иран и на запад Индии и возвратятся только в апреле.

Пока птицы не улетели, еще не поздно собраться на экскурсию в заказник, чтобы увидеть этих элегантных птиц своими глазами.

В настоящее время журавли, возможно, в силу истребления их человеком, стали довольно редкими птицами и находятся под охраной. Всего существует около 15 видов журавлей, из них семь обитают в России. Всемирный день журавля отмечается с 2002 года во второе воскресенье сентября. Традиция этой даты пошла из Соединенных штатов Америки: "Спасая исчезающего американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу", - отмечает пресс-служба регионального минэкологии.