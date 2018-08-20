Обитатели "Журавлиной родины" готовятся к отлету

Подробности
Опубликовано: 20.08.2018 00:04
Автор: ОД

Конец августа - начало сентября - традиционное время лететь в теплые края для серых журавлей, занесенных в Красную книгу Московской области. Перед отлетом журавли начинают сбиваться в стаю, что и наьлюдают в настоящее время биологи заказника "Журавлиная родина" Талдомского городского округа.

В середине августа больше ста особей с выводком улетели в пойму реки Дубны и на озеро Заболотское. Всего спустя 10-20 дней они полетят собственным маршрутом следования на зимовку в Иран и на запад Индии и возвратятся только в апреле.

Пока птицы не улетели, еще не поздно собраться на экскурсию в заказник, чтобы увидеть этих элегантных птиц своими глазами.

В настоящее время журавли, возможно, в силу истребления их человеком, стали довольно редкими птицами и находятся под охраной. Всего существует около 15 видов журавлей, из них семь обитают в России. Всемирный день журавля отмечается с 2002 года во второе воскресенье сентября. Традиция этой даты пошла из Соединенных штатов Америки: "Спасая исчезающего американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу", - отмечает пресс-служба регионального минэкологии.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Советник посольства Франции нанес визит …

В один день с послом Чили в РФ, 8 августа, в Объединенном институте ядерных исследований побывал Абд...

Дубненская команда прошла в финал конкур…

15 августа стало известно, что команда Дубны вышла в финал областного конкурса творческих инициатив ...

Обитатели "Журавлиной родины" …

Конец августа - начало сентября - традиционное время лететь в теплые края для серых журавлей, занесе...

Охрана общественного порядка на выборах

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что 9 сентября на ...

Выбираем колледж: взгляд изнутри

Многие подростки и их родители на пороге девятого класса задумываются о дальнейшей траектории образо...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Индексируют зарплату бюджетникам

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев издал Распоряжен...

На встречу с главой города приглашают бизнес

Торгово-промышленная палата города Дубны и администрация гор...

В Подмосковье в 200 раз меньше медведей, чем в Тве…

Бурый медведь в наши дни стал большой редкостью, особенно в ...

Итоги национального финала WorldSkills Russia 2018

В Южно-Сахалинске подвели итоги прошедшего с 8 по 12 августа...

Руководители ЗАО "Борисфен" представили …

31 июля Глава города Дубны Максим Данилов, председатель горо...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться