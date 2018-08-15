Четыре предложения к обсуждению пенсионной реформы

Подробности Опубликовано: 15.08.2018 00:54 Автор: Наталия Теряева

«Единая Россия» устами секретаря Генсовета партии Андрея Турчака на днях пообещала обобщить предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы на заседании 20 августа.

«На заседании будут рассмотрены итоги муниципальных и региональных дискуссий по вопросу совершенствования пенсионной системы, которые прошли в течение июля на партийных площадках в регионах, – говорится в заявлении партии, разосланном СМИ. – Как отметил Андрей Турчак, всего состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тысяч экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней», – уточняет текст ЕР для прессы.

В подмосковной Дубне ни о каких муниципальных обсуждениях объявленного Правительством РФ повышения пенсионного возраста мне неизвестно – и как осведомленному журналисту, и как рядовому жителю. Поэтому я хочу публично внести свои предложения к намеченному на 20 августа заседанию «Единой России» и к запланированным на 21 августа парламентским слушаниям в Госдуме насчет так называемой пенсионной реформы.

Первое.

Предлагаю Правительству РФ опубликовать доклад Министерства финансов с расчетами предложения повысить пенсионный возраст.

Доклад – это общепринятая форма внесения предложения государственных органов в общедоступной форме. К примеру, санкции США против России вводятся на основании подготовленных по распоряжению Конгресса докладов Госдепартамента и Министерства финансов США. Любое предложение государственных органов, затрагивающее интересы налогоплательщиков, должно быть прозрачным. В правительственном предложении о повышении пенсионного возраста должна быть сведена и представлена следующая информация:

общий ежегодный объем доходов и расходов Песнионного фонда РФ;

расходы Пенсионного фонда РФ по статьям;

доля расходов Пенсионного фонда РФ на содержание своих зданий и сотрудников (объем фонда их заработной платы);

количество пенсионеров по возрасту и количество пенсионеров других категорий;

размер среднемесячной начисленной зарплаты и размер средней пенсии по всем видам экономической деятельности;

фактическая (не ожидаемая) продолжительность жизни мужчин и женщин по регионам и видам экономической деятельности – то есть показатели смертности;

количество действующих рабочих мест по видам экономической деятельности в каждом регионе России;

количество трудоспособных мужчин и женщин (возрастной график) в каждом регионе России;

показатель рождаемости в каждом регионе России.

Доклад Правительства РФ о повышении пенсионного возраста достаточно было бы опубликовать на сайте правительства, сообщив во все СМИ о факте его публикации.

Объясню, почему эти данные так важны для людей именно в форме правительственного доклада.

Из всего перечня требуемой от правительства информации мы знаем только ежегодный объем доходов и расходов Пенсионного фонда на 2018 год: 8 333,3 млрд руб. и 8 439,9 млрд. руб. соответственно. Эти данные есть на сайте Пенсионного фонда.

Известно количество пенсионеров по возрасту на 1 января 2018 года: 26,254 млн женщин и 11,108 млн мужчин. Женщин вдвое больше, чем мужчин. Вместе – 37,362 млн человек по данным Росстата.

Если поделить годовой объем расходов Песнионного фонда 8 439,9 млрд. руб. на общее количество пенсионеров по возрасту 37,382 млн чел, то ежегодно каждый пенсионер должен получать в среднем 225 895 руб., что дает 18 824 рубля каждый месяц.

Но Пенсионный фонд выплачивает не только пенсии по возрасту. Он делает разные социальные выплаты, в том числе по сертификатам материнского капитала. Вот и хотелось бы знать структуру расходов Пенсионного фонда России, чтобы понять сколько реально тратит государство на выплату пенсий по возрасту.

Представляя законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня нынешнего года, ни председатель правительства, ни министр финансов не называли никаких конкрентных сведений о продолжительности жизни россиян, демографической ситуациии и возможностях найти работу в регионах России.

«...Сейчас люди не просто живут дольше – дольше остаются активными, – сказал на заседании правительства Дмитрий Медведев. Человек пенсионного возраста лет 30 назад и сегодня – это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать, у многих ещё дети даже не выросли. Число работающих пенсионеров в среднем за год составляет около 12 миллионов человек. Они не хотят выходить на пенсию, они продолжают трудиться. И с каждым годом такая тенденция будет только усиливаться».

Я не стану обсуждать это заявление нашего премьер-министра, поскольку он не представил никаких цифр для подкрепления своего мнения, кроме количества работающих пенсионеров.

Скажу только, что, по моим наблюдениям, если бы многие знакомые мне работающие пенсионеры не работали, то они вынуждены были бы жить на улице, распрощавшись со своим жильем, либо жестоко голодать.

И с каждым годом эта тенденция усиливается вместе с ростом коммунальных тарифов и цен на продукты. А также вместе с тенденцией нарастающих трудностей поиска работы по месту жительства.

Тридцать лет назад такого точно не было.

Нам докладывают об открытии новых предприятий с новыми рабочими местами. Но ты попробуй попади на это новое рабочее место и попробуй узнай, как туда попасть. В центры занятости населения новые предприятия почему-то о своих вакансиях не сообщают.

И нам не докладывают, сколько недавно открытых предприятий закрываются через пару лет или через несколько месяцев из-за отсутствия заказов на их продукцию.

К примеру, в Дубне три года назад торжественно открылось производство печатных плат «Связь инжинринг КБ». Теперь, если перейти на сайте этой московской компании по ссылке на ее завод в Дубне, то попадаешь на страницу, которой не существует.

Или вот еще. На сайте Особой экономической зоны «Дубна» до сих пор есть страница ее резидента ООО «Экструзионные машины». Между тем, по сообщению прокуратуры Дубны, на имущество предприятия год назад наложен арест из-за невыплаты зарплаты его сотрудникам.

Рабочие места, занятые мигрантами, я тоже не обсуждаю.

Так что нам просто необходимо знать, какой представляет себе Правительство РФ жизнь рядового россиянина до достижения пенсионного возраста. А если правительство представляет себе нашу жизнь ошибочно, то оно обязано исправить свои ошибки.

Теперь второе.

Предлагаю Правительству РФ повышать пенсионный возраст не на год каждый год, а на полгода – ровно на тех условиях, что и для госслужащих.

Поясню свое предложение. Госслужащим уже повысили пенсионный возраст с 1 января 2017 года. Федеральные, региональные и муниципальные чиновники теперь выходят на пенсию по старости не раньше 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако, пенсионный возраст для госслужащих повышается поэтапно: ежегодно на 6 месяцев.

То есть в 2017 году госслужащие-мужчины могли претендовать на пенсию, достигнув возраста 60 лет и 6 месяцев. В 2018 году – достигнув 61 года, в 2019-м – 61,5 года, в 2020-м – 62 лет, в 2021-м – 62 с половиной лет, в 2022-м – 63 лет, в 2023-м – 63,5 года, в 2024-м – 64 лет, в 2025-м – 64 с половиной лет. И, наконец, с 2026 года для всех мужчин госслужащих твердо установится пенсионный возраст – 65 лет. Почему же для остальных граждан России ее правительство вдвое ужесточило условия выхода на пенсию. Из каких таких соображений? Хотелось бы узнать ответ на этот щекотливый вопрос.

Третье.

Согласно сведениям Росстата, в возрастной группе россиян от 60 до 64 лет женщин в 1,4 раза больше, чем мужчин. До возраста 65 – 69 лет женщин доживает уже в 1,6 раза больше, чем мужчин. А среди россиян старше 70 лет женщин в 2,4 раза больше, чем мужчин. Численность мужчин в возрастной группе 60 – 64 года на миллион больше, чем в возрастной группе 65 – 69 лет: 4 млн. 55 тыс человек против 3 млн 54 тыс. человек. Получается, четверть мужчин, вышедших на пенсию в 60 лет, умирают за первые пять лет пенсии – до 65 лет. Скорее всего, умирают как раз работающие мужчины пенсионного возраста – тот самый миллион. Те же, кто бережет себя на пенсии, живут дольше.

У женщин динамика смертности за первые пять лет пенсии вдвое ниже: разница между возрастными группами 55 – 59 лет и 60 – 64 года составляет 408 тысяч человек. Зато между группами 60 – 64 года и 65 – 69 лет разница в численности женщин составляет уже 845 тысяч человек.

Поэтому предлагаю Правительству РФ сейчас не повышать пенсионный возраст мужчинам. А женщинам, если и повышать, то до 60 лет. Ежегодно на полгода.

Мое предложение исходит только из логического анализа общедоступной государственной статистики. А правительству, предлагая повысить пенсионный возраст, следовало бы руководствоваться более детальными сведениями о причинах смерти мужчин и женщин возрастом выше 55 лет.

Правительство России обосновывает повышение пенсионного возраста для своих сограждан тем, что другие страны уже повысли у себя пенсионный возраст, и ничего, мол.

«В Европе люди завершают работу ещё позже – и в 67, и в 70 лет. Иными словами, по этому пути идут все страны», – поделился соображениями с правительством 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев.

Хочу напомнить. В Европе люди не пережили в 90-е годы шока от развала своего государства, который обошелся России чистой убылью в 2 миллиона граждан. Европа в это время цвела пышным цветом.

Тем не менее, в Чехии, например, повышение пенсионного возраста до 63 лет для бездетных женшин и до 65 лет для мужчин сопровождается существенными льготами. Женщины, имеющие детей, выходят на пенсию раньше 63 лет – их пенсионный возраст зависит от количества детей и от особенностей занятости женщины.

Женщины и мужчины, начиная с 60 лет, получают право пользоваться общественным транспортом за полцены. А с 65 лет – бесплатно.

Пенсионный возраст в Чехии увеличивается на полгода в год.

Но ведь Чехия не сама додумалась до повышения пенсионного возраста. Еще выше поднять пенсионный возраст гражданам Чехии сегодня рекомендует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), привязав его к продложительности жизни.

Организация экономического сотрудничества и развития создана в 1948 году для координации проектов экономической реконструкции Европы после Второй мировой войны в рамках плана Маршалла. Выдвинувший этот план в 1947 году Джордж Маршалл был госсекретарем США. План Маршалла бывший вице-президент США Генри Уоллес назвал инструментом холодной войны против СССР.

Получается, что премьер-министр России, с одной стороны, называет санкции США объявлением экономической войны, а с другой, – выполняет рекомендации тех же американцев.

Если повышение пенсионного возраста в данный момент действительно неизбежно, то оно должно быть тщательно обоснованным в применении именно к России. Оно должно быть временным и привязанным не к продолжительности жизни, а к повышению производительности труда и росту населения России.

Можно сколько угодно фантазировать об активной жизни до 120 лет, но законы природы не изменишь.

Четвертое.

Предложенное правительством повышение пенсионного возраста еще сильнее раскалывает российское общество и обостряет социальное неравенство.

Обедневшее при распаде СССР большинство населения понесет очередные потери – и финансов, и здоровья. Разбогатевшее на приватизации меньшинство повышения пенсионного возраста даже не почувствует.

Федеральная налоговая служба России и Пенсионный фонд РФ нещадно, как Немезида, берут штрафы с микропредпринимателей за каждый просроченный день сдачи отчета об уплате страховых взносов. Уехал в командировку или в отпуск и не успел получить уведомление о штрафе – тут же подают в суд. Мировые суды завалены делами об административных правонарушениях.

Бумага уведомлений о штрафах, почтовые расходы на их рассылку, потраченное время налоговиков, предпринимателей и судей обходятся государству дороже, чем взымаемые пени и штрафы.

При этом, все сведения об уплаченных налогах и страховых взносах в электронной базе ФНС и ПФР появляются сразу же после их оплаты, без всяких отчетов. Государственные фискальные органы всех буквально держат за горло.

Однако же, когда речь заходит о введении справедливой ставки НДФЛ в зависимости от доходов, то почему-то каждый раз правительство говорит нам, что взыскать налог с богатых будет невозможно.

Мое предложение Правительству России: отменить отчеты об уплате налогов и страховых взносов, а сэкономленную энергию служащих ФНС и ПФР вместе с сэкономленными государственными средствами направить на работу с владельцами сверхдоходов по исполнению их гражданского долга – наполнению бюджета Родины.

Знаю, есть много других предложений по поводу пенсионной реформы – от самых радикальных до практически косметических.

Думаю, пенсионный возраст в ближайшее время, несмотря на недовольство населения, в России будет повышен.

И мне кажется, что вышеизложенные четыре предложения в этой ситуации стали бы компромиссом между властью и народом. Приняв их, власти показали бы, что не пренебрегают мнением и обстоятельствами жизни рядовых людей. С момента объявления о повышении пенсионного возраста большинство рядовых людей убеждены в обратном.