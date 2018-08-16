Новые льготы для 28 000 дубненцев

Подробности Опубликовано: 16.08.2018 01:19 Автор: Наталья Борозна

Начальник Дубненского управления социальной защиты населения Лидия Алексеевна Габченко сообщила о том, какие новые социальные выплаты появились с начала текущего года.

В январе была введена единовременная денежная выплата в размере 5 000 рублей гражданам от 70 лет и старше, проживающим в Московской области. Ее получило уже 8 265 дубненцев, и до конца года ожидается, что ее получат еще около 400 горожан.

Также с 1 января детным россиянам, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума (на момент 2 квартала предыдущего, 2017-го, года), положена ежемесячная выплата до достижения ребенком возраста 1,5 лет (притом, когда дитя исполняется год, выплату нужно перерегистрировать). В 2018 году в Московской области размер этой выплаты на первого или второго ребенка составил 11 522 рубля.

"Управление социальной защиты проводит большую работу по нахождению таких граждан", - отметила Лидия Алексеевна и добавила, что для этого установлена связь с родильным домом Дубны. На сегодняшний день такую социальную помощь получают только 22 дубненских семьи.

Как мы все уже хорошо знаем, с 1 августа стал бесплатным проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для следующих зарегистрированных жителей Подмосковья:

пенсионеров, не имевших льготного статуса;

почетных доноров;

детей из многодетных семей до 18 лет, а для учащихся из многодетных семей - до 23 лет;

одного родителя из многодетной семьи.

"В Дубне около 8 100 человек имеют право на данную меру соцподдержки", - рассказала Л.А. Габченко.

Для того чтобы реализовать свое право бесплатного проезда в электричках, придется отстоять очередь в билетную кассу, где на социальную карту жителя Московской области наносится информация о таком праве. На время изготовления соцкарты гражданину может быть выдана справка установленного образца.

По словам начальника Дубненского УСЗН, 1 августа соцработники полдня дежурили на одном из дубненских вокзалов. "До сегодняшнего дня не было ни одного замечания, работники касс работают очень быстро", - прокомментировала она.

С 1 сентября вводится в действие еще одна транспортная льгота, которая была отнята у жителей Подмосковья в августе 2015 года. (В преддверии выборов льгота вводится опять. - Прим. корр.) С 1 сентября гражданам от 60 лет и старше будет доступен бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской области в городском транспорте Москвы, включая метро.

Для того, чтобы льгота действовала, опять же, необходимо осуществить кодировку социальных карт. Это будет делаться с 1 сентября в УСЗН при помощи специально закупленных картридеров. Возможно, но пока еще не точно, что удастся договориться с многофункциональными центрами (МФЦ) Дубны о том, чтобы картридеры установить также и в них.

В день введения в действие данной льготы социальные работники Дубны и Талдома с картридерами будут дежурить на Савеловском вокзале с 5.30 утра до 01.30 ночи.

Еще одна льгота предоставляется обучающимся детям-инвалидам на приобретение школьной формы, предоставляется ежегодно семьям, у которых среднедушевой доход ниже полуторакратного прожиточного минимума. Перенести на следующий год это пособие невозможно, заявление на получение льготы можно подавать до последнего рабочего дня ноября текущего года. Выплату получают около 700 семей Дубны.

Минсоцразвития МО, к которому относится Дубненское УСЗН, напоминает, что получатели пособий на детей получат в августе деньги за август и сентябрь, для подготовки к школе.

В разговоре с журналистами начальник Дубненского УСЗН рассказала, по какому поводу дубненцы чаще всего обращаются в городское УСЗН: по вопросу получения компенсации за плату по капремонту. Массовое непонимание возникло из-за того, что в этому году сменилась организация, которая взимает платежи. Теперь плата за капремонт взимается раз в квартал МосОблЕИРЦ. Перемены не коснутся льгот: компенсации будут выплачены полностью. Л.А. Габченко напомнила, что до 2016 года компенсация выплачивалась как арендаторам, так и владельцам жилья, но сейчас она дается только собственникам.

Всего в Дубне, согласно областному реестру льготников, проживают сейчас 28 000 человек, получающих социальные льготы.