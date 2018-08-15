Выписка из архива оформляется через портал госуслуг

Подробности
Опубликовано: 15.08.2018 00:13
Автор: Архивный отдел администрации г. о. Дубна

Уважаемые жители городского округа Дубна! Документы на получение услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем" подаются через Российский портал государственных услуг (РПГУ).

Вы можете подать документы одним из двух способов:

  • самостоятельно через РПГУ,
  • в архивном отделе администрации городского округа Дубна (ул. Московская д. 6) .

Часы работы:

Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00.

Перерыв: с 13:00 до 14:00.

Контактные телефоны: 212-21-40, 218-05-05 *591.

Для оформления заявки необходима регистрации на портале госуслуг, которая оформляется в МФЦ (Многофункциональном центре):

  • на правом берегу на ул. Академика Балдина, д. 2,
  • на левом берегу на ул. Свободы, д. 20.

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