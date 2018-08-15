Выписка из архива оформляется через портал госуслуг
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- Опубликовано: 15.08.2018 00:13
- Автор: Архивный отдел администрации г. о. Дубна
Уважаемые жители городского округа Дубна! Документы на получение услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем" подаются через Российский портал государственных услуг (РПГУ).
Вы можете подать документы одним из двух способов:
- самостоятельно через РПГУ,
- в архивном отделе администрации городского округа Дубна (ул. Московская д. 6) .
Часы работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00.
Перерыв: с 13:00 до 14:00.
Контактные телефоны: 212-21-40, 218-05-05 *591.
Для оформления заявки необходима регистрации на портале госуслуг, которая оформляется в МФЦ (Многофункциональном центре):
- на правом берегу на ул. Академика Балдина, д. 2,
- на левом берегу на ул. Свободы, д. 20.