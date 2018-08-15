В Подмосковье в 200 раз меньше медведей, чем в Тверской области

Подробности Опубликовано: 15.08.2018 00:31 Автор: Никита Крутиков

Бурый медведь в наши дни стал большой редкостью, особенно в Подмосковье, но его популяция потихоньку растет, утверждает региональное министерство экологии и природопользования, основываясь на данных некоммерческого природоохранного фонда "Верховье".

Экологи фонда по заказу министерства мониторят редкие и почти не встречающиеся виды флоры и фауны.

В Московской области специалисты насчитали целых 15 постоянно проживающих косолапых. Что удивительно, в соседних областях медведей больше в десятки и сотни раз:

в Тверской области - примерно 3 000 медведей;

в Ярославской – порядка 650-ти,

в Смоленской области – около 500 особей.

Ничего не остается, кроме как сделать вывод, что топтыгины не любят селиться близко к столице. А если серьезно, то по климатическим условиям медведям тяжело проживать южнее Подмосковья, поэтому дальше на юг они практически не встречаются. Известна только одна берлога, которая была обитаема не менее 2-3 лет, в границах городского округа Серебряные Пруды.

А в основном 15 медведей облюбовали север и запад региона: "Берлоги и самки с детенышами, молодые особи обнаруживались на западе Можайского и Шаховского городских округов (известен случай захода молодого медведя непосредственно в Шаховскую), на севере Сергиево-Посадского района, Талдомского городского округа и городского округа Клин, - говорится в пресс-релизе ведомства. - Важную роль в сохранении этого вида играет национальный парк "Госкомплекс "Завидово", где постоянно обитает не менее 4-5 зверей. Единичные заходы отмечались на северо-востоке Шатуры".

В частности, в заказнике "Журавлиная родина" в Талдомском городском округе в нынешнем и прошлом годах специалисты "Верховья" видели разных медведей 10 раз.

Несчитанное количество бурых мишек населяло ареал нынешней Московской области по 18 век включительно, после чего сократилось в 19 веке из-за любителей охоты, а в 1920-х годах косолапые и вовсе исчезли из московского региона вплоть до 1970-х годов, когда единичные особи снова стали заходить на территорию. После регионального запрета охотиться на медведей прошло уже около 70-ти лет, но, как мы видим, ходячий символ России не торопится возвращаться туда, где жили его предки.