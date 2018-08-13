Ярус горной породы возьмут под охрану в Подмосковье

Подробности Опубликовано: 13.08.2018 00:55 Автор: ОД

Очередная особо охраняемая природная территория будет создана на территории городского округа Домодедово, в так называемом Домодедовском карьере, сообщает региональное министерство экологии и природопользования.

Природная достопримечательность будет носить название "Стратотип московского яруса". Она представляет собой массив горных пород "московского века" геологической истории, который продолжался на протяжении 8 млн лет, начиная с 315-ти млн лет назад.

Сюда планируется в будущем организовывать экскурсии для студентов-геологов и любителей древностей.

Памятник горных пород нуждается в бережном отношении и охране: он подвергается разрушению со стороны туристов, которые увлекаются историей эволюции на Земле или полудрагоценными камнями - люди, не задумываясь, что наносят вред, пытаются извлечь из каменной толщи прозрачные кристаллы кварца и останки древних животных каменноугольного периода.

Министр отметил, что ярус нуждается в особой охране, поскольку имеет большое значение для науки. В карьер часто приезжают любители древностей, чтобы отыскать ископаемую фауну каменноугольного периода. Неумелые исследователи могут нанести вред породам, особенно при добыче прозрачных кристаллов кварца, которые очень эффектно выглядят.