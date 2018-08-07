В болоте Дубны объявилась клюква

Подробности Опубликовано: 07.08.2018 00:46 Автор: Никита Крутиков

Северное растение обнаружено на севере Московской области. Биологи нашли в Дубненском болотном массиве мелкоплодную клюкву. Эту ягоду специалисты находили в прошлый раз на этом месте около века назад, в 20-е годы. Обычно это растение населяет север таежной и юг тундровой климатической зоны.

В средней полосе мелкоплодную клюкву обнаружить довольно сложно, она занесена в Красную книгу Московской области, а также в Красные книги других регионов центра России: Калужской, Рязанской, Ярославской и Тверской. Ягода указана как вид, сокращающийся в численности. Меньше ее становится из-за сокращения площади сфагновых болот.