17-этажка на левом берегу соответствует всем требованиям

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Опубликовано: 05.08.2018 00:02
Автор: ОД

Новый жилой дом №10 по ул. Тверская в левобережье Дубны получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации. Сообщение об этом прошло на сайте Главгосстройнадзора Московской области 2 августа.

"Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию", – объявил начальник ведомства Артур Гарибян.

В числе прочего построенный объект соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета.

Возведенный многоквартирный дом-"башня" (одноподъездный) имеет 17 этажей в высоту и общую площадь 9 007 кв.м, жилая площадь превышает 7 000 кв. м, на которых расположились 115 квартир. Стоимость квадратного метра в доме составляет от 55 000 р.

В благоустройство МКД, помимо самого здания, входят тротуар, парковка, детская и спортивная площадки с навесами от солнца, а также выполненное озеленение. При строительстве были учтены интересы маломобильных групп населения.

 

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