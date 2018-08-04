Мост откроет новую страницу жизни Дубны

Подробности Опубликовано: 04.08.2018 08:38 Автор: Наталия Теряева

Мост через Волгу в Дубне соединили. Идет монтаж последнего – центрального – пролета над фарватером реки. Первым в Дубне с правого на левый берег по новому мосту 1 августа прошел директор ОИЯИ академик В.А.Матвеев.

Вместе с академиком Матвеевым осмотреть новое инженерное сооружение Дубны приехали вице-директор ОИЯИ М.Г.Иткис, главный инженер института Б.Н.Гикал, помощник директора ОИЯИ по ядерно-физической медицине Г.Д.Ширков и помощник директора института по безопасности А.А.Михан. Их сопровождали глава Дубны М.Н.Данилов, его заместитель Е.А.Штейн и председатель Совета депутатов Дубны С.А.Куликов.

– Пойдемте. Расскажу вам об основных трудностях нашего строительства... – начал экскурсию по строящемуся объекту руководитель работ, заместитель директора ДТФ «Мостоотряд-90» А.В. Крымский.

– А разве были какие-то трудности? – спросил по пути от штаба строительства к лифту на мост председатель Совета депутатов. – Все идет будто на одном дыхании.

– У нас очень слаженный коллектив, с большим опытом преодоления трудностей. Подтянулись, нашли резервы, – ответил, пропуская экскурсантов в лифт, замдиректора «Мостоотряда-90».

На самом деле, главной трудностью для строителей стал реальный срок сдачи моста, следовало из рассказа А.В. Крымского. Мост планируется к открытию в декабре нынешнего года, хотя по проекту сдача объекта предусмотрена в январе будущего года. По контракту на строительство отведено 25 месяцев, а фактически «Мостоотряд-90» должен уложиться в двенадцать месяцев, потому что фактически строительство стартовало в декабре прошлого года. Завершающая стадия работ – асфальтирование. Асфальт нужно уложить до наступления морозов и в сухую погоду. То есть к декабрю асфальт на мосту уже должен лежать, перила и фонари освещения должны стоять.

Строят мост в среднем примерно 500 человек. В разное время трудится разное количество народу – исходя из потребности в людях каждого вида работ.

Во время экскурсии руководства ОИЯИ по мосту шли интенсивные сварочные работы и механическая обработка поверхности бетонного покрытия под укладку асфальта и гидроизоляционные работы. С правой части моста на левую экскурсанты перешли по короткому деревянному мостику, временно перекинутому над частично смонтированным центральным пролетом. Трудно было удежаться от того, чтобы не остановиться на мостике и не полюбоваться видом с него на Волгу и на Дубну в обе стороны.

Прогулявшись по мосту до самого левого берега Волги, экскурсия вернулась на правый берег и завершилась на асфальтированной части моста у съезда с него на улицу Вернова.

– Когда-то в Дубне спорили: у нас два города или один. Николай Николаевич Боголюбов сказал: «Конечно, один». И сегодня этот мост – символ нашего единого большого города, который будет бурно развиваться. – сказал под впечатлением увиденного директор ОИЯИ. – И я хочу поздравить всех дубненцев с тем, чтот это мост открывает совершенно новую страницу жизни Дубны! Низкий поклон нашим строителям!

Строители моста продолжают свою работу. С 15 августа будет перекрыто полностью движение по улице Станционной для завершения правобережного съезда с моста. Дорожное покрытие улицы Станционной полностью срежут и после соединения улицы с мостом покроют новым асфальтом.