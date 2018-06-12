Ловите любую рыбу, кроме краснокнижной

Подробности Опубликовано: 12.06.2018 00:00 Автор: Кирилл Свояков

В связи с окончанием нерестового периода, с 10 июня в Московской области снят запрет на добычу водных биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения Московской области.

Минэкологии совместно с администрациями муниципальных образований усилили охрану рыбных запасов на время весеннего нереста. Ведомство продолжает тщательно отслеживать ситуацию в водоемах, где обитают рыбы, занесенные к Красную книгу России и Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган напомнил, что в водных объектах региона запрещен вылов европейской ручьевой миноги, стерляди, синца, русской быстрянки, обыкновенного подуста, чехони, европейского хариуса, обыкновенного сома, берша, обыкновенного подкаменщика.

Согласно КоАП Московской области, незаконные добывание, продажа, уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу региона, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

«У меня большая просьба ко всем жителям Подмосковья: помогите в охране водных биоресурсов, – сказал Александр Коган. – Если вы столкнетесь с фактами браконьерства и нарушения охранного режима, сообщайте об этом на «горячую линию» Росрыболовства, или непосредственно в минэкологии. Надзор осуществляют специальные органы, но ответственность за сохранение биоресурсов несем мы все».

Надзор за охраной рыбных запасов осуществляет Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства. Телефон территориального отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Московской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству - 8 (499) 611 83 01, е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Телефон «горячей линии» - 8 (499) 611 53 70, круглосуточный - 8 (917) 573 20 49. Интернет-сайт: http://www.moktu.ru.