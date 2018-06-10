Как сделать Дубну удобной для жизни

Подробности Опубликовано: 10.06.2018 11:38 Автор: Наталия Теряева

Общественный совет ОИЯИ обновил свой состав и 8 июня в Доме ученых обсудил планы администрации Дубны в области благоустройства города.

Новым председателем совета стал руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов. Он и вел заседание. В зале Дома ученых ОИЯИ собрались не только члены совета, но и руководство администрации Дубны, включая главу города Максима Данилова. Пришли поучаствовать в обсуждении также не входящие в Общественный совет жители города.

Содержание победившей на первом Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» заявки администрации Дубны представила собравшимся в зале Дома ученых креативный директор и главный архитектор проектного бюро BRT RUS Дина Дридзе.

Напомним, Дубна выиграла всероссийский конкурс с заявкой благоустройства набережной Менделеева и прилегающего к ней Центрального парка.

Конкурсная заявка – это всего лишь общее представление о том, в каком направлении пойдет благоустройство. Заявка составлена так, чтобы отвечать всем конкурсным требованиям Минстроя РФ, на выполнение которых государство готово выделить муниципалитету деньги.

Конкурсная заявка-победитель Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» – не архитектурная концепция и тем более не архитектурный проект благоустройства. Подобранные для презентации конкурсной заявки картинки отражают лишь тренд планируемых преобразований, а не их конкретные детали, подчеркнула Дина Дридзе. У авторов идеи благоустройства нет цели разрушить старое и построить новое. Напротив, идея заявки состоит в сохранении историко-культурного облика этой части Дубны и одновременном создании на этой территории условий для комфортного отдыха горожан – в обновлении устаревшего и аккуратном, бережном добавлении недостающего.

Проект благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка начнут разрабатывать в ближайшее время. Разработчика проекта выберут по конкурсу. Кто им окажется – неизвестно. Главе Дубны хочется, чтобы проектировщик был сильным, из тех, кто реализует свои проекты в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге.

Проектирование благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка продлится до конца 2018 года. Реализация проекта благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка состоится в 2019 году.

Общий объем затрат на оба этапа проекта благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка оценивается в 264 млн рублей. Из них 100 млн руб. Дубна получит в качестве приза за победу в первом Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Остальные средства соберутся частично из муниципального бюджета, частично – из региональных программ благоустройства (администрация Дубны намерена подать туда заявки). Часть средств будет выделена партнерами проекта благоустройства – Объединенным институтом ядерных исследований и НПК «Дедал». Компания «Дедал» намерена в проекте благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка начать реализацию своей программы «Умный город».

Доклад Дины Дридзе вызвал столь живой интерес присутствоваших на заседании общественных активистов, что возбужденные выступления последних длились почти час.

Градостроительные планы администрации Дубны на заседании Общественного совета представил замглавы города Никита Смирнов.

Два главных строительных объекта сегодняшнего дня – мост через Волгу и новый лечебный корпус Дубненской горбольницы на левом берегу – войдут в строй уже в декабре нынешнего года и качественно изменят жизнь наукограда. С их появлением начнется интенсивное развитие жилой части ОЭЗ «Дубна». На правом берегу стоит задача расселить район деревянных домов на улице Дачной и завершить долгострои на проспекте Боголюбова – незаконченные торговые центры у строящегося моста и у поворота в Церковный проезд.

Еще один проектом, представленным 8 июня на заседании Общественного совета его авторами Наталией Теряевой и Любовью Орелович, стала идея создания «Этажа лириков» в историческом здании гостиницы «Дубна». Речь идет об оформлении этажа визуальной информацией о выдающихся гостях Дубны, которые в свое время здесь побывали, и о создании на этом этаже мемориального номера Вознесенского-Высоцкого. Оба поэта любили останавливаться в одном и том же номере этой гостиницы во время своих многочисленных визитов в Дубну.

Члены Общественного совета высказали пожелание, чтобы любая познавательная информация в публичном пространстве Дубны размещалась на двух языках – русском и английском.