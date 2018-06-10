Психологи помогают успокоиться жителям Подмосковья

Подробности Опубликовано: 10.06.2018 00:54 Автор: Никита Крутиков

Операторы-психологи Системы-112 Московской области 13 тысяч раз приходили на помощь попавшим в беду.

Психологи работают в Системе-112 Московской области со дня ее образования – с 1 июня 2015 года. Они дежурят в круглосуточном режиме, их включение в работу с заявителями помогает сохранять жизни и здоровье людей. С тех пор операторы-психологи областной Системы-112 обработали более 12,7 тысяч вызовов, сообщил зампред правительства Подмосковья Дмитрий Пестов.

Операторы-психологи областной Системы-112 подключаются к общению с заявителем в среднем 20 раз за сутки. Чаще всего они включаются в работу с заявителем в случае экстренных ситуаций, когда обратившийся находится в стрессовом состоянии, не может сосредоточиться и предпринять правильные действия до прибытия экипажа экстренной службы. В таких ситуациях специалисты остаются с ним на связи с попавшим в беду человеком до приезда к нему экстренных служб.

Психологов Системы-112 подключают к обработке вызовов, когда обращаются люди, переживающие семейные проблемы – развод, напряженные отношения между членами семьи, трудности в воспитании детей и во взаимодействии с окружающими. Значительное количество звонков поступает также от людей, страдающих физическими заболеваниями или психическими расстройствами.

Операторам-психологам Системы-112 Московской области нередко приходится работать и с заявителями, находящимися в суицидальном состоянии. За все время работы эти специалисты обработали более 1,5 тысяч таких вызовов, по каждому из которых была оказана реальная помощь. Причины тяжелого состояния бывают разными — болезни, потеря близких, душевные травмы, проблемы с алкоголем. В каждом таком случае психологи оказывают поддержку, дают советы, позволяющие стабилизировать состояние заявителей и отвлечь их от мыслей о суициде.