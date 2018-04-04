Решим вместе, какой должна быть Дубна!

Подробности Опубликовано: 04.04.2018 18:36 Автор: Наталия Теряева

У всех нас – жителей Дубны есть общая возможность сделать наш наукоград удобным, красивым и современным городом. Важное для всех нас решение нужно принять сообща в понедельник 9 апреля.

В этот день, 9 апреля, в 14:00 в актовом зале Администрации Дубны пройдут общественные слушания по выбору территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Что за конкурс?

На Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды выберут три лучших проекта городского благоустройства, чтобы воплотить их за счет федерального бюджета. Участвуют города всех регионов России. Всероссийский конкурс проектов комфортной среды проводится в этом году первый раз. Общая сумма финансирования конкурса составит 5 млрд рублей.

Дубна может принять участие в этом конкурсе в категории городов с населением до 100 тысяч человек.

Дубна может попасть в число трех победителей в своей категории, если предложит интересный и масштабный проект, который поддержат жители города.

Этап формирования конкурсной заявки обязывает провести общественное обсуждение и голосование жителей за проект.

Поддержанная дубненцами конкурсная заявка будет направлена на рассмотрение в федеральную комиссию при Минстрое России.

Как будем обсуждать и голосовать?

Общественное обсуждение конкурсной заявки пройдет в два этапа.

На первом этапе нужно выбрать ту часть Дубны, которая не просто нуждается в благоустройстве, а требует больших финансовых вложений и серьезной проработки функциональной и архитектурной планировки территории на высочайшем профессиональном уровне. Скажем прямо – на мировом уровне.

Администрация Дубны предложила для голосования три варианта:

Правобережная набережная Волги Бульвар улицы Центральной на левом берегу Сквер Ветеранов на пересечении улиц Свободы и Володарского.

Голосование идет в социальной сети ВКонтакте на странице Администрации Дубны.

Однако подать свой голос в пользу одного из трех вариантов можно и письмом по электронной почте по адресу reklama@godubna.ru, указав тему письма «Благоустройство».

Голосование за выбор одной из трех предложенных территорий благоустройства завершится 9 апреля в 12:00.

Сейчас с большим отрывом лидирует территория набережной Волги, за нее отдано 70% голосов. В случае выбора жителями территории набережной, проект будет разрабатываться на всю ее протяженность от шлюза плотины до Ратминской церкви. Администрация города заинтересована в том, чтобы набережная стала удобным пространством, где каждый житель мог бы найти место для отдыха.

С 9 апреля начнется второй этап – прием предложений от жителей относительно благоустройства выбранной путем голосования территории. Он будет длиться до 19 апреля.

Каждый из нас с 9 по 19 апреля сможет высказать все разумные пожелания: что обязательно должно быть сделано на выбранной территории, чего там быть не должно, как это нужно там установить или построить, чтобы всем было удобно этим пользоваться, какие растения там нужно посадить или убрать и так далее. К примеру – освещение, скамейки, малые архитектурные формы, велосипедные дорожки, игровые площадки и места для спокойного отдыха.

19 апреля в 14:00 в актовом зале Администрации Дубны пройдут очередные общественные слушания по определению тех обязательных вещей, которые жители города хотели бы реализовать на выбранной в первом этапе территории.

Вот так вместе с жителями города Администрация Дубны определит, чем будет наполнен будущий проект благоустройства выбранной жителями территории города. Может, это будут летние концертные залы, танцевальные площадки, места для проведения коворкингов и мастер-классов, волейбольные площадки, или места для запуска ракет. При разработке проекта городские власти на сегодняшнем брифинге в Администрации Дубны пообещали журналистам, что обязательно постараются учесть пожелания жителей города и организуют участие каждого дубненца в создании нового, современного пространства.

Руководством муниципалитета движет желание создать при разработке проекта не просто новое пространство, удобное востребованное и интересное для жителей всех возрастов. Это будет пространство, интегрированное в общую городскую систему, дополняющее и улучшающее ее. «Мы намерены сделать город комфортным, экологичным, актуальным», – говорили на брифинге представители муниципалитета.

Что будет после обсуждения и голосования

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды будет проводиться ежегодно, поэтому, даже если Дубна не займет призового места, заявка будет доработана и подана на следующий год. Для нашего города, принявшего решение побороться за главный приз, участие в конкурсе станет хорошим профессиональным опытом и отличным шансом сделать свой город лучше

«Участие во Всероссийском конкурсе – это превосходная возможность превратить одну из территорий города в культовое место, в самом хорошем и позитивном смысле этого определения. Проект уникален тем, что все жители города имеют возможность высказать свое мнение и видение относительно того, что именно входит в понятие комфортного пространства. Например, молодежь, видимо, сделает акцент на активном образе жизни (спорт, экстрим, танцы, квесты и прочее), для людей среднего возраста, видимо, это будет уклон в сторону культуры во всех ее проявлениях (выставки, концерты, биеннале). Для людей более зрелого возраста, возможно, предпочтительней будет тишина, покой и созерцание (зеленая зона, место для йоги). При этом мы понимаем, что такое ранжирование очень условное, потому что все вышеперечисленное может относится к любой возрастной категории. Уникальность ситуации заключается в том, что есть возможность привлечь федеральные средства и популяризировать город», – прокомментировал подготовку конкурсной заявки Дубны и.о. главы Администрации города Евгений Анатольевич Штейн.

Его дополнила руководитель проектного офиса Администрации Дубны Екатерина Олеговна Зименкова:

– Каждый город уникален. История развития, архитектура, культура создают и формируют его неповторимый стиль. Наша задача, как мы ее видим, заключается в сохранении этой уникальности. Дубна – это уютный, комфортный город европейского типа. Мы знаем это и ценим. Это значит, что мы за открытые, гармоничные, удобные общественные пространства, что мы против каменных джунглей, типовых необдуманных построек, которые стирают и уничтожают идентичность города.

Что будет с благоустройством других частей Дубны?

На этот вопрос ответила на брифинге заместитель главы Администрации Светлана Сергеевна Абрамова:

– С февраля 2018 года мы начали работу по формированию единого масштабного документа, цель которого – разработать план дальнейшего развития и улучшения городской среды всего города. А также сформировать здесь правильные и востребованные общественные пространства, которые станут единой и взаимосвязанной системой, в которой хочется жить каждому. Участие во Всероссийском конкурсе поможет нам в реализации одного такого проекта, но мы им не ограничимся. Уже сейчас в нашем плане более десяти зон, которые мы хотим улучшать и благоустраивать. Голосование по выбору одной территории, запущенное в социальных сетях, кстати, очень помогло нам в выявлении наиболее значимых для жителей проектов и в расстановке приоритетов по их реализации.

То есть не стоит переживать – весь город постепенно будет приведен в порядок. Ограничение здесь будет одно: проекты не федерального уровня (как тот, что мы должны выбрать 9 апреля) полчают средства от региона на условиях софинансирования их муниципалитетом. Сколько сможет городской бюджет Дубны выделять каждый год на благоустройство, столько за год и будет сделано.

Еще раз повторим: предложения по выбору территорий для благоустройства, а также предложения по наполнению проекта можно направлять на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. В теме письма нужно указать кодовое слово «Благоустройство».