В Дубне может появиться единая набережная от плотины до Ратмино

Подробности Опубликовано: 30.03.2018 16:17 Автор: ОД

Дубна принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который инициирован Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Для этого горожанам предстоит выбрать территорию, где будет реализован проект комплексного благоустройства.

"Мы будем постоянно улучшать и благоустраивать общественные и городские пространства, создавать доброжелательную среду, в которой приятно жить людям всех возрастов", - говорится в пресс-релизе администрации города о целях участия в конкурсе. В случае победы в нем можно получить из федерального бюджета средства на реализацию разработанного для конкурса проекта.

Выбрать наиболее милую сердцу территорию горожане могут голосованием в паблике администрации города Вконтакте. Для благоустройства предлагаются:

сквер Ветеранов на ул. Володарского,

бульвар на ул. Центральной,

"создание современной обустроенной городской набережнойпротяженностью от плотины до пос. Ратмино, объединяющей всю правобережную часть города".

Голосование продлится до 2 апреля 12:00.

Затем будут проведены общественные слушания 9 апреля в 14:00 на ул. Академика Балдина, д.2.