"Наше Подмосковье"-2018 ждет ваши проекты!
- Подробности
- Опубликовано: 31.03.2018 05:28
- Автор: ОД
Стартовал процесс приёма заявок на соискание премии "Наше Подмосковье-2018". Продлится он 31 мая включительно, но лучше не дотягивать до последнего дня и подумать о своём участии прямо сейчас. Заявку можно подать через сайт наше-подмосковье.рф.
Премия "Наше Подмосковье" была учреждена в 2013 году губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. За 5 лет проведения конкурса в Премии приняли участие более 150 000 человек, около 10 000 проектов получили премии до 500 000 рублей.
Цель премии – поощрение социальной активности и проявления гражданской позиции населения Московской области, за реализованные проекты в Московской области.
Кто может участвовать?
Физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, подтвержденную отметкой в паспорте или документом, выданным уполномоченным органом (УФМС).
Что нужно для участия?
- Реализовывать социально значимый проект (или иметь уже успешно реализованный) на территории Московской области;
- Заполнить анкету на сайте, зарегистрировать членов инициативной группы проекта до 31 мая 2018 года;
- Презентовать проект в своем муниципалитете.
Информация о дате, времени и месте проведения дней презентаций проектов будет указана в разделе "Презентация проектов".
Категории подачи проектов 2018 года
Проекты на соискание ежегодной премии в 2018 году представляются по 4 основным категориям по количественному показателю участников, которые участвуют в реализации проекта.
Категория "Инициатива":
- первая премия – в размере 200 000 рублей (максимальное количество – 1 премия);
- вторая премия – в размере 55 000 рублей (максимальное количество – 1400 премии);
- специальная премия – в размере 150 000 рублей (максимальное количество –1 премия).
Категория "Команда":
- первая премия – в размере 300 000 рублей (максимальное количество – 1 премия);
- вторая премия – в размере 155 000 рублей (максимальное количество – 500 премий);
- специальная премия – в размере 250 000 рублей (максимальное количество –1 премия).
Категория "Объединение":
- первая премия – в размере 400 000 рублей (максимальное количество – 1 премия);
- вторая премия – в размере 200 000 рублей (максимальное количество – 100 премий);
- специальная премия – в размере 300 000 рублей (максимальное количество – 1 премия).
Категория "Сообщество":
- первая премия – в размере 500 000 рублей (максимальное количество – 1 премия);
- вторая премия – в размере 300 000 рублей (максимальное количество – 10 премий);
- специальная премия – в размере 400 000 рублей (максимальное количество – 1 премия).
Основные направления деятельности для участия:
1. "Здоровый образ жизни": организация работы с молодежью, вовлечение граждан в деятельность по развитию досуга, массового и дворового спорта, проведение мероприятий, акций по развитию физической культуры и спорта;
2. "Инновационные и информационные технологии": развитие деятельности в области образования, науки, медицины, внедрение инноваций, разработка авторской проектной деятельности, информационные технологии; социальное предпринимательство;
3. "Гражданская инициатива": контроль организации жилищно-коммунального хозяйства, общественный контроль, работа в области средств массовой информации, создание и развитие медиа и интернет-проектов;
4. "Добровольчество": развитие волонтерской деятельности, работа с людьми с ограниченными возможностями, социализация, поддержка и защита материнства и детства, благотворительность, организация доступной среды;
5. "Экология": охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита бездомных животных, создание приютов, фермерство, импортозамещение, обустройство и развитие зон отдыха, борьба с незаконными свалками;
6. "Культура и творчество": творческое самовыражение, развитие межнационального сотрудничества, религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного и библиотечного дела, издательство книг, сохранение объектов культурного наследия;
7. "Патриотика": работа по патриотическому воспитанию, организация народных добровольных дружин, казачьих сообществ, поисковых и военно-патриотических клубов.
Этапы реализации премии
I ЭТАП (26 марта - 31 мая) – подача проектов на соискание премии
На данном этапе производится прием и обработка поступающих заявок.
В муниципалитетах должны функционировать пункты приема заявок и оказания консультативной помощи (адреса и контакты будут опубликованы на сайте наше-подмосковье.рф в соответствующем разделе).
В муниципалитетах должны проходить регулярные встречи с общественностью по информированию граждан о старте премии и условиях проведения конкурса 2018 года.
Все члены группы проекта должны быть зарегистрированы на сайте до 31 мая и присоединиться к проекту в качестве участников группы проекта до 8 июня.
В заявке должны быть указаны члены инициативной группы. В случае победы проекта, реализуемого инициативной группы, денежные средства в полном объеме перечисляются заявителю проекта. Заявки и проекты не принимаются от юридических лиц.
Каждый соискатель может направить только одну заявку!
А также лицо, принимающее участие в конкурсе в качестве соискателя, не может быть зарегистрировано для участия в конкурсе в качестве участника группы проекта.
II ЭТАП (13 июня - 20 июля) – обязательные презентации проектов в муниципалитетах
Участие в данной процедуре строго обязательна для каждого соискателя. Защищать проект должен тот участник, на которого зарегистрирован проект. Вместе с ним могут присутствовать члены его инициативной группы.
В день презентации проектов соискатель должен иметь при себе:
- Паспорт.
- Копию документа, подтверждающий временную регистрацию на территории Московской области (при отсутствии постоянной регистрации на территории Московской области).
- Материалы о презентуемом проекте на флэш-носители.
- Заявление, подписанное членами инициативной группы проекта, о делегировании его на соискание ежегодных премий. Форма заявления будет размещена на официальном сайте конкурса.
Необходимо организовать проведение презентаций проектов в муниципальных образованиях с участием членов Совета по присуждению премий. Площадка должна быть оснащена проектором, 2 ноутбуками с выходом в интернет, для членов Совета. Площадки – центральные парки, дома культуры, молодежные центры, залы заседаний администраций муниципалитетов.
III ЭТАП (23 июля - 10 августа) – оценка проектов советом
Во время данного этапа проходит оценка проектов на следующих уровнях:
- оценка проектов членами Совета по присуждению ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше Подмосковье";
- оценка проектов привлеченными экспертами (члены муниципальных общественных палат, а также профессорский и преподавательский состав вузов).
Рассмотрение одобренных заявок, участвующих в днях презентаций осуществляется Советом и привлеченными экспертами в течение 90 дней со дня окончания срока приема заявок
Критерии оценки заявок:
- социальная значимость проекта;
- достигнутые результаты за прошедший год;
- практическое применение;
- уникальность проекта;
- охват аудитории проекта;
- затраченные ресурсы.
Совет оценивает заявки по каждому из критериев оценки заявок, указанному в пункте 29 настоящего Положения, по десятибалльной шкале.
IV ЭТАП – награждение победителей
По итогам оценки проектов на торжественной церемонии награждения победителей будет объявлен полный список победителей Премии "Наше Подмосковье".
Требования к комплектации, оформлению и подаче заявок
Заявки оформляются через специальную форму на официальном сайте www.наше-подмосковье.рф.
- Заявка должна быть заполнена по форме и содержать данные о проекте и исполнителе (исполнителях) проекта.
- Все обязательные поля анкеты должны быть заполнены.
- Обязательно должны быть указаны действующие контакты участника (в случае смены контактных данных необходимо сообщить об этом координатору конкурса).
- Заявка с материалами оформляется один раз. В теме письма обязательно указывается ФИО участника и название проекта.
- На протяжении конкурса дополнительные материалы к заявке не принимаются
- Указанные в анкете ФИО, название проекта, номинация, муниципальное образование будут использованы при изготовлении дипломов. Необходимо внимательно заполнять данные поля анкеты.
- В случае изменения паспортных данных соискатель обязан уведомить в письменной форме Главное управление социальных коммуникаций Московской области в течение 5 рабочих дней с даты таких изменений и предоставить подтверждающие документы.
- Заявки могут быть сняты с участия по письменному обращению заявителя c приложением копии паспорта, направленного в адрес Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Количество победителей 2018 года – 2 018 человек.
По всем возникающим вопросам обращайтесь к координатору Премии губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в городе Дубне: Михаил Богомолов 8 (496) 218-05-05*234, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..