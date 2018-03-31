"Наше Подмосковье"-2018 ждет ваши проекты!

Подробности Опубликовано: 31.03.2018 05:28 Автор: ОД

Стартовал процесс приёма заявок на соискание премии "Наше Подмосковье-2018". Продлится он 31 мая включительно, но лучше не дотягивать до последнего дня и подумать о своём участии прямо сейчас. Заявку можно подать через сайт наше-подмосковье.рф.

Премия "Наше Подмосковье" была учреждена в 2013 году губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. За 5 лет проведения конкурса в Премии приняли участие более 150 000 человек, около 10 000 проектов получили премии до 500 000 рублей.

Цель премии – поощрение социальной активности и проявления гражданской позиции населения Московской области, за реализованные проекты в Московской области.

Кто может участвовать?

Физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, подтвержденную отметкой в паспорте или документом, выданным уполномоченным органом (УФМС).

Что нужно для участия?

Реализовывать социально значимый проект (или иметь уже успешно реализованный) на территории Московской области; Заполнить анкету на сайте, зарегистрировать членов инициативной группы проекта до 31 мая 2018 года; Презентовать проект в своем муниципалитете.

Информация о дате, времени и месте проведения дней презентаций проектов будет указана в разделе "Презентация проектов".

Категории подачи проектов 2018 года

Проекты на соискание ежегодной премии в 2018 году представляются по 4 основным категориям по количественному показателю участников, которые участвуют в реализации проекта.

Категория "Инициатива":

первая премия – в размере 200 000 рублей (максимальное количество – 1 премия);

вторая премия – в размере 55 000 рублей (максимальное количество – 1400 премии);

специальная премия – в размере 150 000 рублей (максимальное количество –1 премия).

Категория "Команда":

первая премия – в размере 300 000 рублей (максимальное количество – 1 премия);

вторая премия – в размере 155 000 рублей (максимальное количество – 500 премий);

специальная премия – в размере 250 000 рублей (максимальное количество –1 премия).

Категория "Объединение":

первая премия – в размере 400 000 рублей (максимальное количество – 1 премия);

вторая премия – в размере 200 000 рублей (максимальное количество – 100 премий);

специальная премия – в размере 300 000 рублей (максимальное количество – 1 премия).

Категория "Сообщество":

первая премия – в размере 500 000 рублей (максимальное количество – 1 премия);

вторая премия – в размере 300 000 рублей (максимальное количество – 10 премий);

специальная премия – в размере 400 000 рублей (максимальное количество – 1 премия).

Основные направления деятельности для участия:

1. "Здоровый образ жизни": организация работы с молодежью, вовлечение граждан в деятельность по развитию досуга, массового и дворового спорта, проведение мероприятий, акций по развитию физической культуры и спорта;

2. "Инновационные и информационные технологии": развитие деятельности в области образования, науки, медицины, внедрение инноваций, разработка авторской проектной деятельности, информационные технологии; социальное предпринимательство;

3. "Гражданская инициатива": контроль организации жилищно-коммунального хозяйства, общественный контроль, работа в области средств массовой информации, создание и развитие медиа и интернет-проектов;

4. "Добровольчество": развитие волонтерской деятельности, работа с людьми с ограниченными возможностями, социализация, поддержка и защита материнства и детства, благотворительность, организация доступной среды;

5. "Экология": охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита бездомных животных, создание приютов, фермерство, импортозамещение, обустройство и развитие зон отдыха, борьба с незаконными свалками;

6. "Культура и творчество": творческое самовыражение, развитие межнационального сотрудничества, религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного и библиотечного дела, издательство книг, сохранение объектов культурного наследия;

7. "Патриотика": работа по патриотическому воспитанию, организация народных добровольных дружин, казачьих сообществ, поисковых и военно-патриотических клубов.

Этапы реализации премии

I ЭТАП (26 марта - 31 мая) – подача проектов на соискание премии

На данном этапе производится прием и обработка поступающих заявок.

В муниципалитетах должны функционировать пункты приема заявок и оказания консультативной помощи (адреса и контакты будут опубликованы на сайте наше-подмосковье.рф в соответствующем разделе).

В муниципалитетах должны проходить регулярные встречи с общественностью по информированию граждан о старте премии и условиях проведения конкурса 2018 года.

Все члены группы проекта должны быть зарегистрированы на сайте до 31 мая и присоединиться к проекту в качестве участников группы проекта до 8 июня.

В заявке должны быть указаны члены инициативной группы. В случае победы проекта, реализуемого инициативной группы, денежные средства в полном объеме перечисляются заявителю проекта. Заявки и проекты не принимаются от юридических лиц.

Каждый соискатель может направить только одну заявку!

А также лицо, принимающее участие в конкурсе в качестве соискателя, не может быть зарегистрировано для участия в конкурсе в качестве участника группы проекта.

II ЭТАП (13 июня - 20 июля) – обязательные презентации проектов в муниципалитетах

Участие в данной процедуре строго обязательна для каждого соискателя. Защищать проект должен тот участник, на которого зарегистрирован проект. Вместе с ним могут присутствовать члены его инициативной группы.

В день презентации проектов соискатель должен иметь при себе:

Паспорт.

Копию документа, подтверждающий временную регистрацию на территории Московской области (при отсутствии постоянной регистрации на территории Московской области).

Материалы о презентуемом проекте на флэш-носители.

Заявление, подписанное членами инициативной группы проекта, о делегировании его на соискание ежегодных премий. Форма заявления будет размещена на официальном сайте конкурса.

Необходимо организовать проведение презентаций проектов в муниципальных образованиях с участием членов Совета по присуждению премий. Площадка должна быть оснащена проектором, 2 ноутбуками с выходом в интернет, для членов Совета. Площадки – центральные парки, дома культуры, молодежные центры, залы заседаний администраций муниципалитетов.

III ЭТАП (23 июля - 10 августа) – оценка проектов советом

Во время данного этапа проходит оценка проектов на следующих уровнях:

оценка проектов членами Совета по присуждению ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше Подмосковье";

оценка проектов привлеченными экспертами (члены муниципальных общественных палат, а также профессорский и преподавательский состав вузов).

Рассмотрение одобренных заявок, участвующих в днях презентаций осуществляется Советом и привлеченными экспертами в течение 90 дней со дня окончания срока приема заявок

Критерии оценки заявок:

социальная значимость проекта; достигнутые результаты за прошедший год; практическое применение; уникальность проекта; охват аудитории проекта; затраченные ресурсы.

Совет оценивает заявки по каждому из критериев оценки заявок, указанному в пункте 29 настоящего Положения, по десятибалльной шкале.

IV ЭТАП – награждение победителей

По итогам оценки проектов на торжественной церемонии награждения победителей будет объявлен полный список победителей Премии "Наше Подмосковье".

Требования к комплектации, оформлению и подаче заявок

Заявки оформляются через специальную форму на официальном сайте www.наше-подмосковье.рф.

Заявка должна быть заполнена по форме и содержать данные о проекте и исполнителе (исполнителях) проекта.

Все обязательные поля анкеты должны быть заполнены.

Обязательно должны быть указаны действующие контакты участника (в случае смены контактных данных необходимо сообщить об этом координатору конкурса).

Заявка с материалами оформляется один раз. В теме письма обязательно указывается ФИО участника и название проекта.

На протяжении конкурса дополнительные материалы к заявке не принимаются

Указанные в анкете ФИО, название проекта, номинация, муниципальное образование будут использованы при изготовлении дипломов. Необходимо внимательно заполнять данные поля анкеты.

В случае изменения паспортных данных соискатель обязан уведомить в письменной форме Главное управление социальных коммуникаций Московской области в течение 5 рабочих дней с даты таких изменений и предоставить подтверждающие документы.

Заявки могут быть сняты с участия по письменному обращению заявителя c приложением копии паспорта, направленного в адрес Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Количество победителей 2018 года – 2 018 человек.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к координатору Премии губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в городе Дубне: Михаил Богомолов 8 (496) 218-05-05*234, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .