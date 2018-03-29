Дубна скорбит по погибшим в Кемерово

Подробности Опубликовано: 29.03.2018 18:02 Автор: Наталья Борозна

В общенациональный день траура 28 марта в Дубне состоялись два мероприятия, посвященных памяти жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

В 13.00 на площади перед ДК "Октябрь" прошел краткий митинг памяти, который открыли глава города Дубны Максим Данилов и председатель горсовета Сергей Куликов.

Отдать дань памяти погибшим и выразить соболезнования их родственникам пришли горожане, заполнившие площадь. Горели свечи и лампады. Люди несли на временный мемориал цветы и игрушки. В небо полетели белые гелиевые шарики, символизирующие чистые души трагически умерших. Было обеденное время рабочего дня, и люди приходили, клали цветы и отступали, подобно морским волнам, сменяя друг друга. Глаза многих женщин были припухшими, мокрыми от слез. Но удивительно было видеть и улыбки на многих лицах: горожане, встречая знакомых и начиная болтать, забывались, забывали на минуту о горе и смеялись. Но не из-за черствости или злобы, а, наверное, потому, что это общее горе подспудно пробуждает в живых желание больше ценить каждый момент собственной жизни как драгоценный.

К 18 часам несколько десятков горожан стали стягиваться к бизнес-центру "Сервекс-экспорт" также с белыми шариками в руках. В 18:03 шарики были запущены и полетели в небо. Еще часть людей подходила к месту сбора уже после этого, и шарики еще долго стайками летели ввысь.

На оба мероприятия многие дубненцы приходили семьями. Было очень много детей разных возрастов: от малышей до подростков. "Не боитесь теперь ходить в развлекательные центры?" - спросила я у двух девочек лет десяти. "Ну, так..." - засмущалась одна.

Кому-то может показаться, что подобные мероприятия бесполезны, ведь они не несут в себе какой-то реальной, вещественной помощи.

Но больше мы, к сожалению, мало что можем. Мы можем перевести деньги для пострадавших через благотворительные фонды. Мы можем отслеживать, соблюдаются ли на социальных объектах, куда мы приходим, правила пожарной безопасности, и требовать, требовать, требовать их соблюдения.

Погибших не вернуть. И отдать дань памяти, выразить свою боль и принять на себя маленькую частичку боли тех, кто вмиг потерял родных людей, умерших страшной, трагической смертью, - наш долг перед согражданами. Это не значит, что те, кто остался дома, ничего не чувствуют. Вся Россия тоскует, скорбит, недомогает в эти дни.

Разумеется, у нас в городе, как и по всей стране, идут внеплановые проверки пожарной безопасности в торговых центрах. Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности МЧС по г. о. Дубна, Алексей Павлов, проверки будут внезапными. Городские учебные заведения ОНД по г. о. Дубна проверяет регулярно согласно плану.

По словам главы Дубны Максима Данилова, самый большой торговый центр города - ТРК "Маяк" - прошел проверку успешно.