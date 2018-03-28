С 1 апреля по 10 июня ограничивается рыбная ловля

Подробности Опубликовано: 28.03.2018 18:48 Автор: Кирилл Свояков

Начинается весенний нерест рыбы. В этот момент популяции разных видов рыб должны находиться под охраной для того, чтобы их численность не сократилась.

Согласно "Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна", утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 453 от 18.11.2014, необходимо запретить либо ограничить рыболовство с 1 апреля по 10 июня 2018 года. На водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС ограничение вводится раньше: с 22 марта по 1 июня 2018 г.

В эти месяцы добыча рыбы и других водных биоресурсов возможна только вне нерестовых участков поплавочными или донными удочками с берега общим количеством крючков не более 2 штук на рыболова.

Запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных моторных судов с в указанный срок. Несамоходные суда разрешаются к применению.

Вот список водоемов, подпадающих под запрет вылова нерестовых рыб в Дубне и окрестных районах Подмосковья (согласно приложению 6 "Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна"):

Город Дубна

озеро Лебяжье: 50 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;

река Волга: заливы и притоки в границах города до устья реки Дубна;

Иваньковское водохранилище в административных границах Московской области: от острова Елена до плотины в городе Дубна.

Талдомский район

озеро Ванюха: 50 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;

озеро Кузнецовское: 50 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;

озеро Золотая Вешка: 50 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;

канал имени Москвы: заливы и притоки;

река Хотча: от истока до устья;

река Шухорма: от истока до устья;

река Сестра: от устья до границ с Дмитровским районом;

река Дубна: от устья в пределах административных границ Талдомского района.

Дмитровский район

Жестылевское водохранилище: 50 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;

русловые пруды у деревни Сихнево на реке Веля, Батюшковские на ручье Безымянный, Андреевские на ручье Безымянный, Подосинки на ручье Безымянный, Базарово на ручье Безымянный, Горицы на реке Муравка, Карпово на реке Дятлинка, Насадкино на ручье Безымянный, Овчинские на ручье Безымянный, поселок Ново-Синьково на ручье Безымянный;

озеро Круглое: 50 м от уреза воды вглубь акватории;

озеро Долгое: 50 м от уреза воды вглубь акватории;

Яхромское водохранилище: 50 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;

Мельчевские торфяные карьеры: на 92-м км автодороги "Москва - Дубна";

канал имени Москвы: заливы и притоки в пределах района;

река Сестра: от административных границ Клинского района до административных границ Талдомского района;

река Яхрома: от истока до устья;

река Якоть: от истока до устья.