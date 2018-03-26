Начался прием заявок на премию губернатора "Наше Подмосковье"

Подробности
Опубликовано: 26.03.2018 06:00
Автор: ОД

Сегодня стартовал прием заявок на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Заявки принимаются c 26 марта по 31 мая, причем после этого, с 13 июня по 20 июля 2018 года, заявители должны лично презентовать свои проекты комиссии.

"Презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на присуждение премий, - подчеркнула начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева. - Затем проекты проанализируют профильные эксперты, оценит Совет по присуждению ежегодных премий. В сентябре состоится церемония награждения лауреатов".

Призовой фонд премии - 180 млн рублей. Он будет распределен на 2018 победителей.

Существует четыре категории, в которые можно подавать свои проекты:

  • "Инициатива",
  • "Команда", 
  • "Сообщество"
  • "Объединение".

В каждой из категорий будут вркчены специальные премии для волонтеров в честь года добровольцев.

Дополнительным анализом заявок на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в этом году займутся:

  • "Агентство стратегических инициатив",
  • Общероссийская общественная организация "Офицеры России",
  • "Центральный спортивный клуб армии",
  • "Всероссийская общественное движение "Волонтеры Победы",
  • "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры",
  • "Ассоциация Волонтерских Центров",
  • "Всероссийское общество охраны природы".

Подробности об алгоритмах подачи заявок - на официальном сайте ГУСК  и на официальном сайте премии.

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