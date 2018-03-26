Начался прием заявок на премию губернатора "Наше Подмосковье"
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- Опубликовано: 26.03.2018 06:00
- Автор: ОД
Сегодня стартовал прием заявок на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Заявки принимаются c 26 марта по 31 мая, причем после этого, с 13 июня по 20 июля 2018 года, заявители должны лично презентовать свои проекты комиссии.
"Презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на присуждение премий, - подчеркнула начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева. - Затем проекты проанализируют профильные эксперты, оценит Совет по присуждению ежегодных премий. В сентябре состоится церемония награждения лауреатов".
Призовой фонд премии - 180 млн рублей. Он будет распределен на 2018 победителей.
Существует четыре категории, в которые можно подавать свои проекты:
- "Инициатива",
- "Команда",
- "Сообщество"
- "Объединение".
В каждой из категорий будут вркчены специальные премии для волонтеров в честь года добровольцев.
Дополнительным анализом заявок на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в этом году займутся:
- "Агентство стратегических инициатив",
- Общероссийская общественная организация "Офицеры России",
- "Центральный спортивный клуб армии",
- "Всероссийская общественное движение "Волонтеры Победы",
- "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры",
- "Ассоциация Волонтерских Центров",
- "Всероссийское общество охраны природы".
Подробности об алгоритмах подачи заявок - на официальном сайте ГУСК и на официальном сайте премии.