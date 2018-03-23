"При надлежащем уходе - не менее ста лет"

Подробности Опубликовано: 23.03.2018 16:40 Автор: Наталья Борозна

23 марта на дубненский мост были приглашены журналисты не только местных, но и федеральных СМИ. Поводом стало окончание сооружения мостовых опор и прибытие на объект заместителя руководителя Дирекции дорожного строительства Московской области.

Выходим из лабиринта огромных металлоконструкций к опоре моста. Дует ветер, сверху в глаза изредка долетает песчаная пыль: в этот момент крановщик на огромном драглайне опускает для монтажа блок подпружной системы. Драглайн, к слову, затаскивали наверх по частям, а уже на месте машина, по словам одного из строителей, "собирала сама себя" с помощью установленного на ее шасси домкрата.

Большой технике - соответствующая стройка. Руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда № 90 Александр Крымский заявил в интервью журналистам, что дубненский мост через Волгу на сегодняшний день является вторым по величине объектом дорожного строительства после Крымского моста.

Также А. В. Крымский рассказал о текущих работах: сейчас строители собирают металлоконструкции пролетного строения. На момент 23 марта уже завершено сооружение опор моста. Конструкции лево-и правобережных эстакад собраны на 90 % и окончательно должны быть готовы к апрелю. В целом, на сегодня 60 % моста построено, освоены 4,5 млрд рублей.3,7 млрд из них - за счет федерального бюджета,

Заместитель руководителя ГКУ МО "Дирекция дорожного строительства" Сергей Подсобляев рассказал о том, как его ведомство ведет надзорную деятельность: "Дирекцией дорожного строительства заключен контракт на строительный контроль этого объекта с "Бетонстройсертификацией". Порядка десяти резидентов строительного контроля присутствуют круглые сутки на объекте строительства. Контроль ведется как на входе, когда материалы приходят на площадку, так и в процессе каждого этапа производства работ. Ведется надлежащая исполнительная документация: паспорта, сертификаты".

На вопрос о том, насколько долговечным будет мост, он ответил, что одно только лакокрасочное покрытие имеет срок до начала коррозии - четверть века. Сам же мост рассчитан, по его словам, не меньше, чем на сотню лет "при надлежащем уходе". При этом гарантийный срок на мост составляет 7 лет (по информации А. В. Крымского).

На каверзный (только с точки зрения жителя Дубны) вопрос, какой массы автомобили смогут ездить по мосту, замдиректора ДДС МО сказал, что, конечно же, "большегрузы будут здесь ездить, фуры, спецтехника - всё это позволит мост пропустить".

"Четырехполосное дорожное джвижение, интенсивность - 25 000 автомобилей в сутки возможно пропустить", - напомнил он.

Заместитель главы Дубны Евгений Штейн вспомнил, что в газете ОИЯИ "За коммунизм!" в советские годы мечтали, что мост через Волгу построят еще к 1980 году. "Надеюсь, в первом квартале будущего года мы красную ленточку перережем и будем этой архитектурной достопримечательностью пользоваться, - поделился впечатлениями он. - Сам по себе мост - это не только коммуникация между левым и правым берегом, это еще и грандиозное инженерное сооружение. Сооружение, которое в перспетиве будет украшать наш город".