Обновлен список краснокнижной флоры и фауны региона

Подробности Опубликовано: 23.03.2018 10:03 Автор: Никита Крутиков

На днях был утвержден обновленный список объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области. Сейчас в Подмосковье официально числится 737 редких видов флоры и фауны, но уже в следующем издании их будет только 675.

К сожалению, из списка не просто были исключены 147 таксонов, но 86 представителей животного и растительного царства будут, наоборот, добавлены в список.

В основном поводом для "вычеркивания" из Книги послужил рост популяций определенных животных и растений в подмосковном ареале. Например, исключены из редких белоспинный дятел, желтогорлая мышь, рыба семейства окуневых – берш, бабочка-махаон и другие насекомые, а также многие виды растений.

Некоторые виды флоры и фауны, включенные в список, были обнаружены в Московской области впервые, либо прежде числились в приложении к Красной книге и в течение 10 лет получили подтверждение статуса редкости. Так, ранее в приложение входило рукокрылое усатая ночница, которая водится в основном в европейских странах и северной Африке, и птица семейства бекасовых с черно-белым оперением, называемая фифи.

Сейчас экологи минэкологии МО и природоохранного фонда "Верховье", которые разработали новый список редких видов, готовят третье издание региональной Красной книги.

Перечень был одобрен экспертной комиссией, в которую входят специалисты Зоологического музея МГУ, Союза охраны птиц России, Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Минприроды России и других научных организаций.