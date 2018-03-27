Делегаты из Нова Дубницы

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Опубликовано: 27.03.2018 14:41
Автор: ОД

С 15 по 20 марта в Дубне побывали студенты Технического лицея словацкого города-побратима Дубны Нова Дубница во главе с директором Любошем Baлтом. Они приехали по приглашению администрации города.

Отношениям двух городов почти семь лет. За это время творческие коллективы Дубны и Нова Дубницы успели побывать друг у друга в гостях на гастролях, предприниматели городов-побратимов также наносили друг другу деловые визиты. Также происходил обмен делегациями студентов и школьников. Был проведен телемост в ОЭЗ "Дубна".

В этот раз гости из Словакии побывали на экскурсиях по наукограду и Москве. Во время пребывания словацкой делегации в Дубне ее сопровождал президент торгово-промышленной палаты города Дубны Владимир Бобров - почетный гражданин города Нова Дубница.

В университете "Дубна" словацкие студенты ознакомились с деятельностью центра прототипирования и лаборатории тонкопленочных технологий. Они познакомились с местными студентами и посетили ФОК "Олимп".

В музее истории крылатых ракет словаки узнали подробности разработки авиационной и ракетной техники в Дубне.

В Объединенном институте ядерных исследований, где смогли увидеть знаменитый синхрофазотрон, познакомиться с реализацией мега-сайнс проекта NICA, встретиться со словацкими учеными, работающими в ОИЯИ. Здесь стоит добавить, что "Электротехнический научно-исследовательский и проектный институт" Словакии (EVPU) является партнером ОИЯИ.

В администрации города гостей приветствовали глава Дубны Максим Данилов и председатель городского совета депутатов Сергей Куликов.

В ОЭЗ "Дубна" будущие программисты узнали подробности работы как зоны в целом, так и отдельных резидентов, специализирующихся .на разработках в сфере информационных технологий.

По информации ТПП г. Дубны

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