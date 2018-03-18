Дубненское предприятие получило разрешение на выбросы в атмосферу

В ходе проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской областибыло установлено, что два предприятия Подмосковья не имели на тот момент разрешений на выбросы вредных веществ в атмсоферу.

Это организация, занимающаяся обработкой металла в Дубне и компания по строительству и ремонту объектов промышленной энергетики в Химках.

Данные предприятия эксплуатировали стационарные источники выбросов в атмосферу без соответствующих разрешений. Гендиректора компаний рассмотрели соответствующие представления прокуратуры и получили разрешения в соответствии с федеральным законодательством.

Напомним, что это не значит, что теперь предприятиям можно "вонять" в неограниченных количествах: выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарным источником определяется специальным разрешением, которое устанавливает предельно допустимые выбросы (см. п. 1 ст. 14 ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и абз. 3 п. 1 регламента по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух).