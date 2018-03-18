Дубненское предприятие получило разрешение на выбросы в атмосферу

Подробности
Опубликовано: 18.03.2018 07:22
Автор: ОД

В ходе проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской областибыло установлено, что два предприятия Подмосковья не имели на тот момент разрешений на выбросы вредных веществ в атмсоферу.

Это организация, занимающаяся обработкой металла в Дубне и компания по строительству и ремонту объектов промышленной энергетики в Химках.

Данные предприятия эксплуатировали стационарные источники выбросов в атмосферу без соответствующих разрешений. Гендиректора компаний рассмотрели соответствующие представления прокуратуры и получили разрешения в соответствии с федеральным законодательством.

Напомним, что это не значит, что теперь предприятиям можно "вонять" в неограниченных количествах: выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарным источником определяется специальным разрешением, которое устанавливает предельно допустимые выбросы (см. п. 1 ст. 14 ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и абз. 3 п. 1 регламента по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух).

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Россия – это мы

В Дубне, как и по всей России, идет голосование на выборах Президента страны. Одновременно жители на...

Дубненское предприятие получило разрешен…

В ходе проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской областибыло установлено, что дв...

Как вырастить ребенка "по Макаренко…

13 марта 2018 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей мир...

О профессиях будущего расскажут в Дубне

II форум "Профессии будущего" пройдет 15 апреля в Конгресс-центра ОЭЗ "Дубна". Множество спикеров из...

Военкомы ответят на вопросы родителей пр…

Перед весенним призывом на военную службу военные комиссары Московской области проводят горячую лини...

Реклама

Объявления

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Китай заинтересован в ведении бизнеса в ОЭЗ "…

В настоящее время Россия и особая экономическая зона "Дубна...

Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИ…

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической ...

Кто займет место лакокрасочного завода?

Стало известно, какой новый резидент ОЭЗ "Дубна" займет учас...

Cеминары налоговой в марте

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Долгострои Дубны и их судьба

На прошлой неделе широкой общественности стала известна судь...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться