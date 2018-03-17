Предлагаем поучаствовать во всемирном флешмобе

Подробности Опубликовано: 17.03.2018 12:28 Автор: ОД

24 марта в 20:30 (по Московскому времени) весь мир примет участие в международной экологической акции "Час Земли", которую придумали во Всемирном фонде дикой природы. Для участия не нужно никуда приходить, хотя прогуляться в это время не мешало бы, если только фонари не отключат и на улице.



... Потому что единственным условием участия является выключение света и электроприборов на час.

Целью акции, проводимой с 2008 года, является привлечение внимания к проблемам глобального изменения климата, эффективного расходования ресурсов и объединения человечества. Последнее получается особенно хорошо: организаторы подсчитали, что участниками акции являются 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов.

В рамках акции гаснет подсветка знаменитых зданий и памятников мира. Подмосковье официально присоединяется к акции в третий раз.

#часземлиподмосковье #часземлимо.