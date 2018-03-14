Проекты по восстановлению речи и геммологии были презентованы на приеме у депутата

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Опубликовано: 14.03.2018 13:07
Автор: Кирилл Свояков

12 марта, на очередном приеме жителей Дубны у депутата Московской областной Думы Марины Шевченко энтузиасты-разработчики представили оригинальные проекты: лечебный и образовательный.

Приём прошел в общественной приемной города.

К народной избраннице обратились ювелиры: в их планах - ознакомить школьников со своим мастерством, и первая задумка - проводить экскурсии в геммологическую лабораторию на улице Сахарова. Также профессионалы хотели бы проводить для ребят выставки самоцветов и минералов.

На это Марина Владимировна ответила, что обратившимся энтузиастам необходимо составить программу обучающего курса для факультативных занятий в старших классах, а затем направить его в горуно. Она уверена, что части учащихся этот проект поможет определиться с выбором жизненного пути.

Логопед с 35-летним стажем, доцент Московского психолого-педагогического университета, рассказала о своей авторской методике по развитию и восстановлению связной речи у людей всех возрастов со сложными патологиями, после травм и тяжелых заболеваний, таких, как инсульт. В разработку входят учебно-методическое пособие и две компьютерные интерактивные программы.

Специалист работает над данной темой на протяжении уже 25 лет. По ее информации, с помощью методики достигнуты значительные успехи. Плодами ее труда способны пользоваться как логопеды, психологи, дефектологи, учителя, так и обычные люди для занятий в своих семьях. 

Депутат взяла у посетительницы материалы для более подробного изучения. Марина Шевченко намерена представить информацию о новой методике в областные министерства: образования и здравоохранения.

Третьей просительницей на приеме Шевченко стала жительница дома № 11 по ул. Понтекорво, ветеран труда. Ее душа болит за тех пенсионеров, которые в силу возраста и довольно замкнутого образа жизни часто становятся жертвами мошенников.

Депутат взяла этот вопрос на контроль.

В последнее время среди прохиндеев Центрального федерального округа стали модными следующие схемы:

  • установка фильтров для воды под раковину по цене в 50 000 - 100 000 рублей при реальной цене услуги менее 5 000 р.;
  • замена труб в квартирах по также заоблачным ценам - кстати, для этих целей понадобится известить управляющую компанию - но и работники УК не в силах остановить очарованного мошенниками пожилого человека.

Также пенсионерам могут предложить услуги иногородних компаний, которые окажут за адекватную стоимость, но плохо, а дозвониться до "нездешних" специалистов еще раз, чтобы они сделали гарантийный ремонт, окажется нереально... Так, корреспонденту "ОД" известен случай, когда пенсионерам устанавливали пластиковые окна в квартире, после чего через короткое время новый подоконник начал отваливаться.

Заметим, что опротестовать договор, который граждане подписывают с мошенниками, зачастую не представляется возможным, поскольку там может быть указан пункт о том, что заказчик покупает услугу по доброй воле, находясь в здравом уме и твердой памяти, и, если там есть такие слова, то суд ваш иск просто не примет.

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