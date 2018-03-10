Размер ежемесячных выплат на 2018 год

Подробности
Опубликовано: 10.03.2018 08:35
Автор: ОД

Дубненское управление социальной защиты населения опубликовало информацию о размерах ежемесячных денежных выплат на 2018 год.

№/№

Категория

Размер ЕДВ при получении мер социальной поддержки в натуральном виде

Размер ЕДВ при отказе от бесплатного проезда в пассажирском транспорте общего пользования

Размер ЕДВ при отказе от бесплатного проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения

Размер ЕДВ при отказе от всех видов проезда

1.

Ветераны труда

160

446

201

487

2.

Ветераны

военной службы

по достижении ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации

160

446

201

487

3.

Труженики тыла

97

383

194

480

4.

Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий

97

383

290

576

5.

Лица, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР", получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации

384

-

-

-

6.

Лица, не отмеченные государственными или ведомственными наградами, имеющие трудовой стаж 50 лет и более

1074

-

-

-

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