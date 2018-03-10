Размер ежемесячных выплат на 2018 год

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Размер ЕДВ при получении мер социальной поддержки в натуральном виде

Размер ЕДВ при отказе от бесплатного проезда в пассажирском транспорте общего пользования

Размер ЕДВ при отказе от бесплатного проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения