Размер ежемесячных выплат на 2018 год
- Подробности
- Опубликовано: 10.03.2018 08:35
- Автор: ОД
Дубненское управление социальной защиты населения опубликовало информацию о размерах ежемесячных денежных выплат на 2018 год.
|
№/№
|
Категория
|
Размер ЕДВ при получении мер социальной поддержки в натуральном виде
|
Размер ЕДВ при отказе от бесплатного проезда в пассажирском транспорте общего пользования
|
Размер ЕДВ при отказе от бесплатного проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения
|
Размер ЕДВ при отказе от всех видов проезда
|
1.
|
Ветераны труда
|
160
|
446
|
201
|
487
|
2.
|
Ветераны
военной службы
по достижении ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
160
|
446
|
201
|
487
|
3.
|
Труженики тыла
|
97
|
383
|
194
|
480
|
4.
|
Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий
|
97
|
383
|
290
|
576
|
5.
|
Лица, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР", получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
384
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Лица, не отмеченные государственными или ведомственными наградами, имеющие трудовой стаж 50 лет и более
|
1074
|
-
|
-
|
-