Новый прокурор Дубны ввел новшество

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Опубликовано: 16.01.2018 18:25
Автор: Super User

Новый прокурор Дубны Алексей Ростиславович Пальчик встретился с местными журналистами и рассказал о себе и своем взгляде на свою работу.

Встреча состоялась в администрации Дубны после приема жителей, который Алексей Ростиславович провел вместе с главой Дубны  Максимом Николаевичем Даниловым.

Народу на встречу пришло много, очередь шла медленно. И потому встреча журналистов с прокурором стала долгожданной.

– С какими проблемами пришли люди на прием? – поинтересовалась ОД у прокурора Дубны.

– В основном, две проблемы: невыплата зарплаты сотрудникам предприятий и несогласие граждан с результатами рассмотрения их заявлений в правоохранительные органы, – сказал Алексей Ростиславович.

(С проблемой невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Экструзионные машины» полгода назад обращалась с запросом в прокуратуру и «Открытая Дубна». Как сообщил нам еще летом 2017 года в ответе на наш запрос зампрокурора города С.В.Чиков, ситуация с задолженностью по зарплате работникам ООО «Экструзионные машины» находится на контроле прокуратуры города Дубны.)

Совместный прием граждан прокурором Дубны и главой города раз в  месяц – это недавнее новшество. Он происходит раз в месяц и записаться на этот прием можно в администрации Дубны , в отделе взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями по телефону 218-05-05, добавочный – 235 или 223.

По словам А.Р.Пальчика, такой прием носит скорее профилактический характер, так как позволяет решить проблемы граждан быстро и в самом зародыше, не доводя их до официальных жалоб в прокуратуру.

Однако раз в неделю, как и прежде, прокурор Дубны ведет собственный прием граждан по понедельникам, без предварительной записи, в порядке живой очереди. Можно обратиться просто с устной жалобой, а можно сразу придти с заявлением на имя прокурора.

«Прием граждан ведут и другие сотрудники прокуратуры, – напомнил Алексей Ростиславович Пальчик. – Все переданные им гражданами заявления передаются мне, и я назначаю исполнителя, проверяющего каждую жалобу».

Прокурор Дубны рассказал, что его ведомство стоит на защите прав, в первую очередь, тех людей, которым трудно защитить себя собственными силами – несовершеннолетных и пожилых граждан. Защищая их права, прокуратура может обращаться с исками в суд. Остальные – трудоспособные – граждане преимущественно должны обращаться с судебными исками в защиту своих прав самостоятельно.

Другая задача прокуратуры – защита интересов государства, включая государственные и муниципальные ведомства.

Касательно своей биографии Алексей Ростиславович Пальчик рассказал, что родом он из Иркутска. Высшее образование получил в Московской юридической академии. Окончив ее, работал сначала просто следователем, затем – следователем по особо важным делам в Долгопрудном. Последние несколько лет он трудился в специальной прокуратуре, которая следит за соблюдением законности в системе исполнения наказаний.  Эти несколько лет, проведенные в спецпрокуратуре, заставили его иначе взглянуть на жизнь, признался журналистам Алексей Ростиславович. 

О криминальной обстановке в Дубне по отношению в другим городам Подмосковья он сказал так: «Здесь один из самых высоких процентов раскрываемости преступлений и один из самых низких показателей преступлений в Московской области».

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