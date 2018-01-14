Сообщи о нарушениях на стройке

Подробности Опубликовано: 14.01.2018 09:34 Автор: ОД

Министерство социального развития Московской области информирует жителей региона о том, что в системе электронных сервисов на сайте Роструда Российской Федерации (https://онлайнинспекция.рф) появилось новое мобильное приложение "Я – инспектор".

Приложение создано для пресечения нарушений и предупреждения несчастных случаев в одной из самых травмоопасных отраслей производства – строительстве.

С помощью приложения можно сообщить в Государственную инспекцию труда о нарушениях, угрожающих жизни и здоровью работников, например, об отсутствии у работников касок, проведении работ на высоте без страховки, неогороженных строительных площадках и т.п.

К обращению необходимо прикрепить фотографии нарушений и информационного щита застройщика. Сообщи о нарушении – спаси жизнь!