УМВД России по Московской области примет граждан в Дубне

Подробности Опубликовано: 10.01.2018 13:19 Автор: ОД

Уважаемые граждане! 18 января с 16:00 до 18:00 в актовом зале ОМВД России по г.о. Дубна будет осуществляться приём граждан руководством Главного Управления МВД России по Московской области.

Приём осуществляет начальник управления организации тылового обеспечения, подполковник внутренней службы Виктор Анатольевич Пакин.

Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 32. Предварительная запись на приём по телефону: 8 (496) 214-07-06.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л.Михайлова