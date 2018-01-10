Приглашаем на встречу с участковыми

Подробности Опубликовано: 10.01.2018 13:12 Автор: ОД

Уважаемые жители и гости города! 13 января (в субботу) состоится единый отчёт участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за второе полугодие 2017 года.

Приглашаем вас на встречу! Для вашего удобства встречи проводятся во дворах ваших домов.

На каждом участке присутствуют ваши участковые, руководители подразделений, председатель общественного совета и представители администрации города, которым вы сможете задать интересующие вас вопросы.

Жителей левобережья приглашаем в 9:00 во двор д.11 по ул. Тверская, в 9:30 во двор д.9 по ул. Тверская, в 10:00 и в 11:00 во двор д.16 по ул. Ленина, в 10:30 и в 11:30 во двор д.24 по ул. Тверская, в 12:00 во двор д.10 по ул. Свободы, в 12:30 во двор д.25 по ул. Карла Маркса, в 13:00 во двор д. 3 по ул. Володарского.

Жителей правобережной части города приглашаем в 9:00 во двор д.7 по ул. Попова, в 9:30 во двор д. 22 по ул. Станционная, в 10:00 во двор д.3 "А" по ул. Энтузиастов, в 11:00 во двор д. 8 по ул. Попова, в 11:30 и в 12:00 во двор д. 33 по пр. Боголюбова, в 12:30 во двор д.11 по ул. Энтузиастов.

Жителей институтской части города приглашаем в 9:00 и в 10:00 во двор д.10 по ул. Строителей, в 9:30 и в 11:30 в сквер у д.19 по ул. Советская, в 10:30 во двор д. 10 по ул. Московская, в 11:30 во двор д.15 по пр. Боголюбова.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова