В ОГИБДД прошел круглый стол

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Опубликовано: 28.12.2017 19:25
Автор: ОД

28 декабря в рамках проведения информационно-пропагандистского мероприятия "Зимние каникулы" состоялся круглый стол с участием полицейских, руководства города и "молодогвардейцев".

В круглом столе приняли участие начальник ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна Юрий Петрушенко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Анна Полькина и представители Дубненско-Талдомского отделения общественной организации "Молодая гвардия Единой России". Также на мероприятии присутствовали представители власти - глава города Дубны Максим Данилов и депутаты городского совета Сергей Куликов и Павел Насонов.

Собравшиеся проработали вопросы повышения защищённости несовершеннолетних участников дорожно-транспортной среды. Были подведены итоги совместной работы за 2017 год. Также обсуждались причины детской аварийности и комлекс совместных мер, направленных на снижение роста детского дорожно-транспортного травматизма, а также мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий в городе Дубна.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна

 

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