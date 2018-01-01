Местные звонки с таксофонов станут бесплатными

Подробности Опубликовано: 01.01.2018 06:24 Автор: Кирилл Свояков

"Ростелеком" с 1 января 2018 года отменяет оплату за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи. Местными компания посчитала звонки на стационарные телефоны в пределах одного муниципалитета, в том числе на таксофон универсальной услуги, способный принимать входящие вызовы.

Такое решение принял президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"Наша компания сделала еще один шаг, чтобы повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны, - сказал он. - И ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонную карту. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, многим сельским жителям отмена тарификации не только поможет сэкономить, но и сберечь время... Мы отдаем себе отчет, что в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села".

"Ростелеком" - единственный оператор универсального обслуживания в России; в ведении компании находятся 148 000 универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

Прежними остаются тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения.

Это уже вторая бесплатная услуга, введенная монополистом стационарной телефонной связи. Напомним: с 1 августа 2017 года стало бесплатным пользование высокоскоростным (не менее 10 Мбит/с) Интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах. Сразу после отмены платы в точках Wi-Fi начался резкий рост количества выходов во Всемирную Сеть - число Интернет-сессий стало боьше на 35 %, а общий объем трафика вырос на 27 %.

По материалам пресс-службы ПАО "Ростелеком"