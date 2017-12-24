177 редких видов флоры и фауны добавят в Красную книгу региона

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Опубликовано: 24.12.2017 01:29
Автор: Никита Крутиков
Фото: летяга

Третье издание Красной книги Московской области готовится к изданию в 2018 году. Второе издание вышло десять лет назад, в 2008-м. С тех пор накопилось много новых данных регионального миниэкологии о местообитаниях тех видов флоры и фауны, которые ранее не были замечены в Подмосковье.

Итоги ежегодных обследований территории области помещались в Банк данных по редким видам. В результате десятилетних исследований 674 таксона (систематических групп флоры и фауны) будут внесены в Красную книгу Московской области. Готовы проекты очерков для каждого из 674 видов, а также проекты приложений к Красной книге со схемами-иллюстрациями.

Во втором издании присутствовали 718 таксонов.Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган утверждает, что уменьшение числа видов в Красной книге происходит из-за роста популяций отдельных видов (а не из-за их исчезновения).

Чтобы обнаружить многие скрытноживущие редкие виды, экологам нужно провести буквально работу детектива: региональный экомониторинг в целях выявления новых мест обитания и произрастания, а также изучения старых включает в себя:

  • GPS-фиксацию,
  • полевое текстовое документирование,
  • фотофиксацию,в том числе автоматические фото- и видеокамеры (впервые применены в 2017 году).

Камеры очень помогают исследователям в работе: так, с их помощью обнаружились новые "места жительства" рыси, выдры и барсука (которые, к сожалению, тоже считаются редкими животными).

Всего мониторинг выявил 92 редких вида фауны и 131 вид флоры. Большинство из них - 176 видов - "нашлось" в ходе полевых работ.

"Впервые установлены 339 новых мест произрастания 96 видов растений, грибов и лишайников и 170 новых мест обитания 81 видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области, - отмечается в пресс-релизе ведомтсва. - Наиболее интересны новые места обитания речной выдры, обыкновенной рыси, обыкновенной летяги, жилое гнездо черных аистов, встреча со змееядом, малым подорликом, скопой, орланом-белохвостом. Найдены новые популяции тюльпана Биберштейна, рябчика шахматного, многорядника Брауна, дремлика болотного, любки зеленоцветковой, пальчатокоренника балтийского".

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