Река Менделеева поставлена на охрану

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Опубликовано: 21.12.2017 11:33
Автор: Кирилл Свояков

Долина реки Лутосни, где стоит усадьба великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, получила статус особо охраняемого водного объекта.

Особый статус присвоен живописной местности Правительством Московской области.  В состав новой ООПТ, расположенной в Дмитровском и Солнечногорском района Подмосковья, вошли природные водные экосистемы реки Лутосни и ее притоков, малых рек Субыча, Кимерши и Афанасовки. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в речных долинах установлено обитание 13 видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Московской области, в том числе редчайшие в регионе европейский хариус, обыкновенный подкаменщик, а также европейская ручьевая минога. Министр отметил, что обитание в Лутосне хариуса, который любит чистую проточную воду, свидетельствует о хорошей сохранности реки и высоком качестве воды. Эта рыба является особо охраняемым видом согласно Бернской конвенции об охране дикой фауны, флоры и природных сред обитания в Европе.

Режим охраны ООПТ «Долина реки Лутосни» предусматривает запрет на все виды строительства, сброс сточных вод в водные объекты, лов рыбы в Лутосне, организацию туристических станций, а также проведение массовых мероприятий за пределами территории гольф-клуба, расположенного в окрестностях деревень Фофаново и Матвейково. 

Напомним, в этих местах расположены три усадьбы, принадлежавшие семье Дмитрия Ивановича Менделеева и его родственникам. В Боблово жил и творил сам великий ученый, в Тараканово – его дочь Любовь Дмитриевна, обвенчанная в церкви этой усадьбы с великим русским поэтом Александром Александровчием Блоком. В Шахматово Александр Блок рос и воспитывался в семье своего деда, ректора Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова.

Дубна связана с Дмитрием Ивановичем Менделеевым неразрывнми творческими узами. Дубненские физики из Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований дополнили таблицу химических элементов Менделеева шестью новыми элементами, которых нет в природе. Они синтезировали эти элементы и дали четырем из них наши имена: дубний (№105), флеровий (№114), московий (№115), оганесон (№118). Элементы флеровий и оганесон названы в честь выдающихся советских и российских физиков, академиков Георгия Николаевича Флерова и Юрия Цолаковича Оганесяна. Оба они по очереди возглавляли Лабораторию ядерных реакций ОИЯИ, где были синтезированы новые элементы.

Есть в таблице Менделеева и элемент менделевий (№101), названный в честь создателя Периодического закона и Периодической таблицы.   

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