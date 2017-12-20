Кабинет правовой помощи несовершеннолетним действует в ОМВД

Подробности Опубликовано: 20.12.2017 11:32 Автор: ОД

Обращаем внимание читателей ОД, что в полиции Дубны открыт кабинет правовой помощи детям и их законным представителям. Прием граждан ведется в определенные часы по средам и субботам.

"Уважаемые жители и гости города!

ОМВД России по городскому округу Дубна осуществляет приём граждан. Еженедельно, в среду с 17.00 до 20.00 и субботу с 12.00 до 15.00 часов дети и их законные представители могут обратиться в Кабинет правовой помощи, который находится по адресу ул. Курчатова д.32, кабинет № 8.

Консультация осуществляется сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.о. Дубна.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л.Михайлова"