Сотрудники ОМВД приняли участие в круглом столе для родителей и социальных педагогов

Подробности Опубликовано: 19.12.2017 12:48 Автор: Инна Михайлова

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна приняли участие в круглом столе для родителей и социальных педагогов по теме "Система профилактических мер по предупреждению правонарушений и безнадзорности детей, а также жестокого обращения с ними". Круглый стол прошел в ДОУ № 9 "Незабудка".

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Дмитриевич Налимов выступил с вопросами о безопасности и профилактике правонарушений несовершеннолетних детей на улице и дома, привел примеры наиболее часто встречающихся правонарушений и преступлений, как среди несовершеннолетних детей, так и в отношении их, довел до присутствующих информацию о том, с какими опасностями ребенок может столкнуться в сети Интернет, включая угрозу пропаганды терроризма и экстремизма в столь раннем возрасте. В ходе беседы Юрий Дмитриевич Налимов рассказал, на что в первую очередь следует обратить внимание родителям и воспитателям при общении с детьми, а также довёл информацию об ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

По итогам круглого стола присутствующие отметили, что задача сохранения жизни и здоровья детей является общей для педагогов и правоохранительных органов, поэтому необходимо сообщать о любых возможных проявлениях угрозы безопасности и здоровью ребенка в семье или в его окружении, что только совместными усилиями можно достичь общей цели.