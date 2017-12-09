Министр экологии Подмосковья подвел итоги года

Подробности Опубликовано: 09.12.2017 12:14 Автор: Кирилл Свояков

Выступая на форуме "Экология Подмосковья", министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган огласил итоги года Экологии. Самой больной темой в деле охраны природы в Подмосковье остается сфера обращения с отходами.

Форум был посвящен роли экологических общественных организаций и экологических инспекторов в реализации губернаторской программы "Чистое Подмосковье".

Мусорные полигоны остаются самыми болевыми точками на теле Московской области. "За пять лет в Подмосковье было закрыто 24 полигона, - рассказал статистику инистр. – Только в этом году мы закрыли "Кулаковский" в Чеховском районе, "Царево" в Пушкинском, Каурцево в Наро-Фоминском и "Кучино" в Балашихе. В ближайшие годы все закрытые полигоны будут рекультивированы".

В целом же, Минприроды России определило Московскую область в число лучших регионов по количеству мероприятий Года экологии.

Экологический прорыв

В текущем году внедряется пилотный проект по раздельному сбору отходов в 13 муниципалитетах МО, а уже в следующем году этот опыт переймет вся область. Во-вторых, в обозримом будущем будут построены несколько крупных мусороперерабатываюших комплексов.

Согласно федеральному проекту "Чистая страна", к 2022 году будут возведены 4 завода по термическому обезвреживанию отходов с попутной выработкой электроэнергии: в Наро-Фоминском округе, Воскресенском, Ногинском и Солнечногорском районах. Строительством занимается компания "РТ-Инвест". В партнерстве с японско-швейцарским холдингом Hitachi Zosen Inova (мировой лидер в своей отрасли) они реализуют технологию двигающейся колосниковой решетки.

Экологический успех

В 2017 году на территории области было создано 11 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Все зоны ставятся на кадастровый учет: к началу декабря 160 заказников и памятников природы уже внесены в кадастровую карту, примерно 40 еще будут отражены на карте до конца года. Всего 246 подмосковных ООПТ в будущем году встанут на учет.

Реабилитация года

В этом году продолжена масштабная работа по экологической реабилитации малых рек региона. Специалисты минэкологии обследовали около 1 500 рек бассейнов Клязьмы, Нары и Москвы-реки. Почти четверть речушек и рек нуждаются в санитарной расчистке и экореабилитации.

На сегодняшний день начата реабилитация рек Пехорка и Малашка в черте Балашихи. На следующий год запланированы работы по рекам Яузе, её притокам Борисовке и Сукромке. В ближайшие годы экологи обратят внимание на Баньку в Красногорске, Альбу в Дмитровском, Солнечногорском районах и Лобне, Пахру в Подольске, а также Клязьму.

По информации минэкологии Московской области